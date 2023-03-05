《斷網》電腦特技結合動作成風格　監製鄭保瑞︰做返港產片個性

香港數碼犯罪電影《斷網》將於3月9日正式公映，電影由鄭保瑞監製、《麥路人》導演黃慶勳執導，三大影帝郭富城、林家棟、任達華聯手主演。昨日（4日），郭富城與林家棟攜同顧定軒、Brian李凱賢@廿四味、監製與導演，一同到戲院謝票，與優先場的觀眾見面。現場迫滿郭富城與一眾演員的影迷，群情洶湧。

《斷網》男主角郭富城、林家棟與監製鄭保瑞（左一）及導演黃慶勳（左二），一同到戲院謝票，與觀眾見面。（莫匡堯 攝）

《斷網》監製鄭保瑞、導演黃慶勳在謝票後接受《香港01》訪問，分享製作《斷網》背後的構思。鄭保瑞首先表示：「原本嘅idea唔係我哋兩個嘅，係有一個劇本喺到，我哋接到呢個劇本後覺得網絡呢件事，對於時下大家生活入面都有，好貼身。」導演黃慶勳亦表示認同，他指出：「因為大家已經唔攞刀、唔攞槍去搶嘢，去打劫人哋啲錢。咁我哋都知道而家網絡犯罪係非常之嚴重，我哋都變咗用網絡、用另一種媒介去講呢個故仔。」

《斷網》監製鄭保瑞與導演黃慶勳在謝票後接受《香港01》專訪。（莫匡堯 攝）

曾經多次拍攝警匪題材電影的鄭保瑞，亦在警匪片的類型結構上思考電影的發展方向：「大家都知道網絡罪案，比例係多過現實去打劫，變咗好大部分嘅警力都係去做緊（預防）呢樣嘢，大家都避唔到。我希望作為香港港產片，試下用另一個方法去呈現犯罪世界。」

《斷網》監製鄭保瑞在謝票期間亦有與現場觀眾對話。（莫匡堯 攝）

《斷網》號稱耗資2000萬元打造電影中的網絡森林電腦特技，監製鄭保瑞亦進一步分享源起的槪念：「點解要揀一個森林去形容網絡世界，因為網絡係一個生態，同樹林好似，好似無窮無盡嘅，任何一個地方都可以生長，我哋就係用咗呢個槪念。」至於參考的風格與作品，他表示：「當然有睇過《創戰紀》（Tron）啦，但係有陣時好似《Tron》呢啲我哋都未必跟得到啊！我哋都係用返自己方法，做返自己做到嘅嘢。」

《斷網》早前發布劇照，展示郭富城於戲中進入「網絡森林」的空間後的造型。（《斷網》電影劇照）

郭富城於《斷網》中進入「網絡森林」後的造型，令觀眾聯想到2010年科幻電影《創戰紀》。（《創戰紀》電影劇照）

郭富城在《斷網》中，進入「網絡森林」後頭戴的透明面具，亦令觀眾聯想到《創戰紀》一位角色的造型。（《創戰紀》電影劇照）

導演黃慶勳特別提及一個重要的數學槪念「葛立恆數」，表示對他創作《斷網》有深遠的影響：「同埋我哋發現咗一個『TREE（3）』嘅數字，係大過infinity（無限），我哋就用咗一個咁嘅（槪念）去發展。」

《斷網》導演黃慶勳在接受訪問中提及電影一個重要的槪念來自比無限更大的數字「TREE（3）」。（莫匡堯 攝）

繼去年上映的《明日戰記》，電腦特技的運用成為香港電影重要的一環，《斷網》亦呈現了特技應用的一種可能性，鄭保瑞分享了他對傳統動作電影與電腦特技關係的觀點：「我自己嘅態度都係，其實而家嘅特技每套電影都避唔開，係點樣利用囉。動作電影我哋都Keep住要去做嘅，因為始終係一個根、香港電影嘅一個根，我自己就唔係好希望嗰樣嘢會冇咗嘅，不過可能喺方法上，我哋再行前一步、行前半步，希望有一個唔同嘅睇法出現。」黃慶勳導演執導寫實風格的《麥路人》後，亦認為電影不具有侷限，形式能夠非常多變：「用第二種形式囉，變下囉。就唔係得呢款嘅，有好多可能性。」

導演鄭保瑞早前憑執導作品《命案》，獲邀參展第73屆柏林影展。（《命案》IG圖片）

早前鄭保瑞以導演身份，代表香港帶作品《命案》參與柏林影展。鄭保瑞提及國外對香港電影的關注以及他對香港電影發展的期待：「其實大家都關心嘅，大家都好擔心個市場，亦都知道香港而家個票房係好咗嘅。我都估唔到有咁多外國記者會問呢個問題。幾年都冇乜戲去柏林，咁我哋去到嘅時候大家仍然關心呢個地方。咁你Feel到一樣嘢，我哋成日以為港產片係香港人睇呀、或者亞洲人睇呀、或者國內嘅人睇呀，但其實外國都好留意緊香港電影嘅發展。因為佢哋都有啲年紀啦，當年都睇好多港產片，咁但係佢哋都好希望我哋能夠做得好啲，最重要係希望我哋能夠做返港產片嘅Character（個性），即係佢哋所謂又癲又狂嘅感覺嘅嘢。」