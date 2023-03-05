《斷網》電腦特技結合動作成風格 監製鄭保瑞︰做返港產片個性
香港數碼犯罪電影《斷網》將於3月9日正式公映，電影由鄭保瑞監製、《麥路人》導演黃慶勳執導，三大影帝郭富城、林家棟、任達華聯手主演。昨日（4日），郭富城與林家棟攜同顧定軒、Brian李凱賢@廿四味、監製與導演，一同到戲院謝票，與優先場的觀眾見面。現場迫滿郭富城與一眾演員的影迷，群情洶湧。
《斷網》監製鄭保瑞、導演黃慶勳在謝票後接受《香港01》訪問，分享製作《斷網》背後的構思。鄭保瑞首先表示：「原本嘅idea唔係我哋兩個嘅，係有一個劇本喺到，我哋接到呢個劇本後覺得網絡呢件事，對於時下大家生活入面都有，好貼身。」導演黃慶勳亦表示認同，他指出：「因為大家已經唔攞刀、唔攞槍去搶嘢，去打劫人哋啲錢。咁我哋都知道而家網絡犯罪係非常之嚴重，我哋都變咗用網絡、用另一種媒介去講呢個故仔。」
曾經多次拍攝警匪題材電影的鄭保瑞，亦在警匪片的類型結構上思考電影的發展方向：「大家都知道網絡罪案，比例係多過現實去打劫，變咗好大部分嘅警力都係去做緊（預防）呢樣嘢，大家都避唔到。我希望作為香港港產片，試下用另一個方法去呈現犯罪世界。」
《斷網》號稱耗資2000萬元打造電影中的網絡森林電腦特技，監製鄭保瑞亦進一步分享源起的槪念：「點解要揀一個森林去形容網絡世界，因為網絡係一個生態，同樹林好似，好似無窮無盡嘅，任何一個地方都可以生長，我哋就係用咗呢個槪念。」至於參考的風格與作品，他表示：「當然有睇過《創戰紀》（Tron）啦，但係有陣時好似《Tron》呢啲我哋都未必跟得到啊！我哋都係用返自己方法，做返自己做到嘅嘢。」
導演黃慶勳特別提及一個重要的數學槪念「葛立恆數」，表示對他創作《斷網》有深遠的影響：「同埋我哋發現咗一個『TREE（3）』嘅數字，係大過infinity（無限），我哋就用咗一個咁嘅（槪念）去發展。」
繼去年上映的《明日戰記》，電腦特技的運用成為香港電影重要的一環，《斷網》亦呈現了特技應用的一種可能性，鄭保瑞分享了他對傳統動作電影與電腦特技關係的觀點：「我自己嘅態度都係，其實而家嘅特技每套電影都避唔開，係點樣利用囉。動作電影我哋都Keep住要去做嘅，因為始終係一個根、香港電影嘅一個根，我自己就唔係好希望嗰樣嘢會冇咗嘅，不過可能喺方法上，我哋再行前一步、行前半步，希望有一個唔同嘅睇法出現。」黃慶勳導演執導寫實風格的《麥路人》後，亦認為電影不具有侷限，形式能夠非常多變：「用第二種形式囉，變下囉。就唔係得呢款嘅，有好多可能性。」
早前鄭保瑞以導演身份，代表香港帶作品《命案》參與柏林影展。鄭保瑞提及國外對香港電影的關注以及他對香港電影發展的期待：「其實大家都關心嘅，大家都好擔心個市場，亦都知道香港而家個票房係好咗嘅。我都估唔到有咁多外國記者會問呢個問題。幾年都冇乜戲去柏林，咁我哋去到嘅時候大家仍然關心呢個地方。咁你Feel到一樣嘢，我哋成日以為港產片係香港人睇呀、或者亞洲人睇呀、或者國內嘅人睇呀，但其實外國都好留意緊香港電影嘅發展。因為佢哋都有啲年紀啦，當年都睇好多港產片，咁但係佢哋都好希望我哋能夠做得好啲，最重要係希望我哋能夠做返港產片嘅Character（個性），即係佢哋所謂又癲又狂嘅感覺嘅嘢。」