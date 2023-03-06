燈火闌珊︱郭爾君為電影模仿張艾嘉口音　麥秋成首登大銀幕兼編舞

由電影《狂舞派3》、《哪一天我們會飛》陳心遙監製、曾憲寧首次執導的首部長片《燈火闌珊》，除了張艾嘉、任達華等資深演員參與演出外，亦有不少後起之秀參與其中，其中網絡紅人郭爾君（Alma）在片中飾演張嘉艾年輕版外，亦有首度參與電影演出的麥秋成，二人為《燈火闌珊》均落足心機，誠意十足。

《燈火闌珊》由張艾嘉與周漢寧主演。（電影花絮照）

郭爾君於《燈火闌珊》飾演張艾嘉角色美香姐的年輕版。（《燈火闌珊》電影劇照）

郭爾君飾演的江美香，是張艾嘉角色的年輕版。美香出身草根，四兄弟姊妹中排行第二，父親早逝，家境貧寒，美香年紀小小便幫忙照顧弟妹，形成務實、計算的個性。與霓虹師傳鑣叔（任達華 飾）因霓虹燈作紅娘浪漫邂逅，不久即結成夫婦。曾因幫補家計工作過勞小產失去兒子，後來因為一個霓虹奇蹟才成功誕下女兒彩虹（蔡思韵 飾）。

郭爾君於《燈火闌珊》為張艾嘉與任達華的夫婦角色補充年輕時邂逅的故事部分。（《燈火闌珊》電影劇照）

為了演好角色，Alam在拍攝前曾下了一番苦功，重溫張姐年輕時的清談節目，希望可以模仿到張姐的口音，這全因張姐的母語是國語，所以講粵語時都會帶點口音，所以年輕版美香是不可能字正腔圓地說出粵語。因此Alma在初演時，已重溫多次張艾嘉年輕時於清談節目，盡量模仿張艾嘉說話時的口音，而在後期製作時，導演再請張姐真人將她的對白以演繹美香的方式再錄音一次，Alma聽後再配音，才達到現時片中的效果。Alma的用心，令角色更見立體，也造就她與張姐雙雙憑角色入圍香港編劇家協會「2022年度最佳電影角色獎」最後五強。

郭爾君為還原年輕版的張艾嘉，特意重溫張姐的訪問片段，模仿其口音。（《燈火闌珊》電影劇照）

另外有份參與《燈火闌珊》的麥秋成，近年多了幕前演出，而《燈》片是他首次參與的電影，他在片中扮演彩虹的未婚夫Roy，同時也是美香與彩虹之間的橋樑，修補二人的母女關係。對於首次參演電影，麥秋成表示：「燈火欄柵係一套很窩心嘅電影，是對香港霓虹燈產業的一個浪漫記錄。能夠第一次參與電影演出，就遇上燈火欄柵，好興奮也感到榮幸。」

麥秋成首次參演電影，在《燈火闌珊》裡飾演張艾嘉的女兒蔡思韵的未婚夫，並為電影擔任編舞。（《燈火闌珊》花絮照）

除了參與演出外，麥秋成亦特別為電影中一幕編舞，該段劇情是Alma與年輕版鑣叔（唐浩然 飾）的跳舞場面，由於該幕既要帶出鑣叔的工作特色，又要刻畫二人的情感推進，所以導演特別安排加入愛跳舞的美香與鑣叔共舞，而舞步上亦加插了霓虹燈師傅製作霓虹燈時的動作，令畫面動人之餘，也滿有情懷。麥秋成對於這一幕印象難忘，更說：「好開心也能夠設計當中一場舞蹈情景，把燒燈管的動作融入舞蹈，情深地把這個香港獨特的產業呈現。」

《燈火闌珊》在復古片段中穿插了不少跳舞的片段。（《燈火闌珊》電影劇照）