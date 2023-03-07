流水落花︱花姐首登銀幕演Sammi老友　鏡仔：做嚟畀我哋笑下都好

香港電影《流水落花》，由新導演賈勝楓首次執導，鄭秀文、陸駿光及談善言等主演，電影已於3月2日正式上映。《流水落花》以一對寄養家庭的夫妻為主題，講述他們與進住的小朋友的關係，及夫妻之間的磨擦。

《流水落花》已於3月2日香港上映。（電影海報）

今日（6日）製作團隊分享一段幕後花絮，圍繞為《流水落花》首次登上大銀幕，客串飾演士多老闆娘兼Sammi鄭秀文好友的花姐（黃慧君），花姐在花絮中更透露，在答應接拍角色前，曾詢問MIRROR成員的意見。

花姐（黃慧君）於《流水落花》製作花絮中透露，是次為他的電影處女作。（《流水落花》花絮影片截圖）

作為電視台監製兼MIRROR經理人，花姐在幕後花絮中透露，《流水落花》是自己的處女作：「即係我嘅處女作就獻咗畀Sammi喇！咁我嘅角色就係一個士多老闆娘，導演聲稱我係一個好直率、同Sammi識咗好耐嘅朋友咁樣。」

花姐在《流水落花》飾演鄭秀文的好朋友，一間士多的老闆娘。（《流水落花》花絮影片截圖）

此前並未有演出經驗的花姐，觀眾的印象主要來自《全民造星》等節目的監製形象，花姐亦表示：「我估點解佢會搵我呢？九唔搭八咁樣、又未做過戲。我諗佢應該係要搵一個粗魯、肥屍大隻嘅師奶，所以搵我。但係我睇完劇本呢，我又覺得點解會咁文縐縐咁，所以我嚟之前係好大壓力㗎！我好驚導演叫我做一個賢良淑德嘅高貴女人咁我就死喇！」

花姐在《流水落花》的角色相信會有不少驚喜。（《流水落花》花絮影片截圖）

花姐在《流水落花》的角色應該與鄭秀文有不少搞笑的火花。（《流水落花》花絮影片截圖）

MIRROR成員近年頻頻於電影中亮相，漸漸累積演出經驗。考慮客串《流水落花》的花姐，亦有詢問各位鏡仔的意見：「但係其實我應承嘅過程，我係好忐忑嘅。我都有問MIRROR成員我係咪應該咁樣做嘅，但係佢哋都話『咪做囉！你得閒咪做囉！做嚟畀我哋笑下好呀！』咁樣。」

花姐在花絮中表示有在接拍《流水落花》前，詢問一眾MIRROR成員的意見。（《流水落花》花絮影片截圖）

結果花姐得到各位鏡仔的回覆竟然是：「做嚟畀我哋笑下都好呀！」（《流水落花》花絮影片截圖）