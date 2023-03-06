甄子丹親解《葉問3》打斷泰臣手指　兩次合作李連杰都破相收場

甄子丹今年在推出《天龍八部之喬峰傳》外，於疫情期間合作奇洛李維斯（Keanu Reeves）拍攝的作品《殺神John Wick 4》亦即將上映。甄子丹早前接受外媒專訪期間，曾親身拆解自己的經典角色，分享與各巨星的合作點滴，以及片場裡的驚險時刻，當中猶以其中兩次與李連杰合作，以及遇上自己的偶像泰臣（Mike Tyson）。

甄子丹參演的荷里活電影《殺神John Wick 4》即將上映，近日曾接受《GQ》訪問，拆解他的經典角色。（訪問影片截圖）

《男兒當自強》

甄子丹80年代出道至今，曾演出不少經典功夫電影，其中在徐克年執導、1992年上映的作品《黃飛鴻之二：男兒當自強》裡，飾演反派角色納蘭元述，與李連杰飾演的黃飛鴻兩場對打，成為了功夫片的經典畫面。甄子丹在訪問中表示：「我曾經與李連杰合作三次。」續指：「我們當時還很年輕，我猜我們當時也有一種自負，在拍攝現場也感覺到。《黃飛鴻之二：男兒當自強》的武術指導為袁和平，袁和平是40年前發掘我的人，非常資深的一位動作指導與導演。我們在香港拍動作電影的方式，是我們在一直改良設計好的動作，而我們（我與李連杰）均為非常有經驗的武打演員，當我們在拍攝現場看設計好的動作時，我們開始修改、在已有的動作設計基礎上自由發揮。」

甄子丹與李連杰於《黃飛鴻之二：男兒當自強》合作，飾演對頭角色。（《黃飛鴻之二：男兒當自強》電影截圖）

而在拍攝《黃飛鴻之二：男兒當自強》的武打戲期間，李連杰幾乎令甄子丹失明，甄子丹表示：「拍攝期間，發生了一件意外，幾乎令我失明。有一個鏡頭，李連杰被吊高了，我們也手持着很大根竹桿，非常粗與重。有一個動作他向我打下來，然後我擋住，在拍攝30次後他失手了，原本應該由上而下，變成了橫向，於是打在我的眼眉上，我退到八尺外、放低手時，血就向前噴灑出去，我不是開玩笑、好像花灑一樣。」

甄子丹與李連杰前後共有兩場長棍對打橋段。（《黃飛鴻之二：男兒當自強》電影截圖）

甄子丹表示事後立即送院治療，亦驚人地繼續進行拍攝：「我坐救護車到了醫院，縫了六七針，然後第二天收到電話『你有沒有事？可不可以來拍攝右邊面的特寫？』我當時便想『特寫鏡頭？會拍到我縫針的地方！』但那個特寫最後拍了正側面，避開了我包紮好的傷口。」

李連杰與甄子丹的對打中，幾乎打盲甄子丹，事後要縫六七針。（《黃飛鴻之二：男兒當自強》電影截圖）

甄子丹在戲中亦有爆血場面。（《黃飛鴻之二：男兒當自強》電影截圖）

《英雄》再聚頭

再次與李連杰合作，是10年後由張藝謀執導的《英雄》。甄子丹分享當時與李連杰重聚：「《英雄》又是一次瘋狂的經驗。我在抵達內地拍攝時與李連杰重聚。在那個廟宇的庭園中，我們花了21日進行拍攝，只是拍攝我們打戲的部分。」他提到拍攝時二人也希望挑戰上一次的高峰：「起初一切也非常順利，我們在《黃飛鴻之二：男兒當自強》後便沒有合作，那一場戲成為了經典，於是10年後我們便希望再造經典。」

甄子丹與李連杰在《黃飛鴻之二：男兒當自強》10年後的作品《英雄》裡再次合作。（《英雄》電影截圖）

《英雄》裡，甄子丹轉而用槍、李連杰則用劍。（《英雄》電影截圖）

然而拍攝《英雄》期間，甄子丹與李連杰二人的打戲又再次發生意外：「我記得有一場的動作，他又再吊高（威也），今次是拿一把劍，雖然是道具劍，但也算相當尖銳。那一場動作戲一鏡到底，大約是50招左右，到了鏡頭的最後段，大約第48、49招，他用劍劈下來。當時我退後兩步，李連杰便說『你的面上噴血出來了！』他劈在我的臉上，10年前他又劈咗我另一邊臉，於是我便開始笑，覺得這部戲會是一次大成功，因為上一次的意外，亦令我們的電影票表現非常好。」

《英雄》拍攝期間，李連杰在與甄子丹一場對打中，意外誤傷甄子丹。（《英雄》電影截圖）

《葉問3》遇上偶像泰臣

甄子丹在2008年演出《葉問》後，延伸成為四集的系列，並於第三集與前世界重量級拳王泰臣合作。甄子丹在訪問中分享泰臣其實是他的偶像：「當我知道我可以與泰臣拍戲，我簡直欣喜若狂！因為我一直也是他的粉絲，在李小龍以外，泰臣就是我的偶像！所以當我知道他會出現在《葉問3》，我開心之餘亦帶點緊張。」

甄子丹與泰臣在《葉問3》裡正面交鋒。（《葉問3》電影截圖）

泰臣在《葉問3》裡飾演一位洋人黑拳老闆，甄子丹因為抱打不平而前去挑戰。（《葉問3》電影截圖）

在拍攝《葉問3》期間，便傳出甄子丹意外打斷泰臣的手指。甄子丹在訪問中詳述了當時的情況：「那是一次意外，當時他的拳頭密密麻麻地攻過來，動作設計了我用詠春的招式擋住他的拳頭，而詠春有時會用到手踭的部分。而我用手踭擋他的拳頭時，我應該用了一點力，便打斷了他的一根手指。我當時甚麼都不知道，他亦沒有說甚麼。到第二日他來到的時候，便發覺他包住了他的手指，他還開玩笑『你知道Donnie打斷了我的手指尾嗎？』其實是一件意外。」

甄子丹表示《葉問3》裡的動作設計中，有一段要以手踭擋泰臣的拳頭。（《葉問3》電影截圖）

甄子丹表示，詠春有不少招式，以手踭作擋格與攻擊。（《葉問3》電影截圖）