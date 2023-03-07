奧姆真理教與我︱沙林毒氣生還者拍紀錄片　結婚日妻自爆曾為信徒

Netflix近日上架的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，揭示南韓四宗邪教及其教主的荒誕行徑事蹟，其中「攝理教」教主鄭明析性侵女信眾的變態行為令人咋舌，不少人亦聯想到同樣荒淫的「奧姆真理教」教主麻原彰晃。論及麻原彰晃的事蹟，他與奧姆真理教眾在1995年策動的「東京地鐵沙林毒氣事件」，遠比荒淫性事更轟動及廣為人知，事件被定性為恐怖襲擊，當時導致13人死亡、超過6500人受傷。麻原彰晃事後與12名參與行事的教徒被捕，13人均被判處死刑，並於2018執行絞刑。

原名松本智津夫的麻原彰晃於1987年創立奧姆真理教，最轟動的事件為1995年與信眾策動的「」東京地鐵沙林毒氣事件」。（視覺中國）

「東京地鐵沙林毒氣事件」後，不少生還者帶有創傷後遺症，而事隔超過四分一世紀，對邪教洗腦行為的討論再度湧現。2021年，紀錄片《奧姆真理教與我》在香港上映，導演阪原淳是當年恐襲生還者之一，紀錄片可謂「自揭瘡疤」，找到年輕時曾擔任奧姆真理教公關部長的荒木浩，並進行對談。導演與荒木浩年紀相若，拍攝時已人到中年，二人一同出遊，先後抵達事發的地鐵站、現易名為「Aleph」的奧姆真理教總壇、以及阪原淳父母的居住地，過程中不斷回顧他們數十年的人生。

《奧姆真理教與我》導演阪原淳為「東京地鐵沙林毒氣事件」的生還者。（《奧姆真理教與我》電影海報）

1995年3月20日早上，阪原淳坐上東京地鐵，他不慎踩到地上一件用報紙包裹的垃圾，「我發現報紙上的報導全都是針對政府，報導政府犯錯，當時我已經覺得好怪，已經即刻走去另一個車廂，當時我發現有個女人跟住我一齊走到另一車廂，我望向後面，發現佢即刻閂埋車廂與車廂之間道門，我再望向之前坐嗰個車廂，有個男人開始放沙林毒氣，之後車廂就廣播話有毒氣襲擊。」

《奧姆真理教與我》的導演阪原淳（左）與奧姆真理教公關部部長荒木浩（右），在紀錄片中重返恐襲事發的東京地鐵站。（《奧姆真理教與我》電影劇照）

《奧姆真理教與我》裡，導演阪原淳（右）與奧姆真理教公關部長荒木浩（左）在出行期間詳談。（《奧姆真理教與我》電影劇照）

他指，當日他本來需要到一家知名美容品牌公司主持簡報會，「當時車一埋站我便跟其他人一樣衝出車廂，打算快點前往簡報會場地，但當時我覺得自己眼前景像愈來愈暗，愈來愈黑，我被帶到東京地鐵的總部休息，之後再趕往簡報場地，但眼睛愈來愈紅，後來還是到了醫院診治。」

奧姆真理教策動的「東京地鐵沙林毒氣事件」恐襲造成數千人受傷。（視覺中國）

奧姆真理教在當日上午約9時在東京地鐵丸之內線、千代田線和日比谷線的5班列車上施放沙林毒氣。

奧姆真理教教主麻原彰晃與信眾策動的「東京地鐵沙林毒氣事件」，導致13人死亡、6300人出現不同程度的中毒。

妻子曾是奧姆真理教信徒

在遭遇「東京地鐵沙林毒氣事件」後，阪原淳便辭職前往美國加州讀書，後來更與愛人結婚，但就在結婚當日，她的妻子告訴他，自己曾是奧姆真理教信徒，「她當時跟我說她曾經入教，我們最後還是有結婚，但一年多後便離婚了。」他指她的妻子當時已非教徒：「她告訴我，奧姆真理教信徒永遠不會見面，我在《奧姆真理教與我》中訪問了多名前信徒，他們說，教主麻原彰晃會以非常友善的態度結識目標，他以及其他信徒會先隱藏自己身份，在瑜伽課堂及算命課上藉機接近目標人物，他們很喜歡接近看來很友善而內心很孤獨的人，很喜歡用一些所謂教義去為成員洗腦，例如反問他們『世上甚麼是真相？』等，不斷告訴他們政府很壞的，社會錯晒，還教信徒將新聞報導政府犯錯的剪報，貼滿家裡牆壁。」