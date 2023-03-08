《給十九歲的我》獲最佳電影 電影評論學會會長：不會推翻獎項

今日（8/3）《電影評論學會》舉行頒獎禮，表揚一眾在2022年表現出色的電影，其中備受爭議的《給十九歲的我》獲最佳電影，監製黃慧及導演之一郭偉倫亦有出席接受獎項。

《給十九歲的我》獲《第二十九屆香港電影評論學會》最佳電影，監製黃慧與導演之一郭偉倫現身領獎。（梁碧玲攝）

頒獎禮後，電影評論學會會長鄭政恆先生接受傅媒訪問，問到可有考慮將《給》的獎項取消，鄭政恆：「頒獎禮的獎項於1月16日已經公布了，而電影當時仲未發生任何風波，我們是就住電影的成品作評選，我們冇辦法改變之後後的事情。而到二月發生了風波事件，都有重申檢視，但最後決定不會輕易推翻我們之前的決定，因為都是經過會員好詳盡的討論，雖然我們不會推翻獎項，但都好願意見到電影製作人同參與拍攝者進行溝通，處理好問題。」

鄭鄭政恆透露過半數會員將最佳電影投予《給十九歲的我》，是以大比數勝出。（梁碧玲攝）

問到會否擔心獎項會再次引起爭議，鄭政恆重申獎項只考慮作品本身的表現，坊間迴響不在考慮之列。鄭會長亦講到今次遴選，有20位會員參與，「最終獲超過半數會員將最佳電影投予《給十九歲的我》，是以大比數勝出，而每年最佳電影亦要獲大比數勝出才決定將獎項頒發。」被問英華女學校有否在頒獎禮舉行前，向電影評論學會表明不接受獎項，鄭會長便透露今日（8/3）收到英華女學校校長關翰章先生的電郵，重申尊重電影業界的決定，但校方在各方持份者共識下，決定不會以版權持有人身份，接受或領取獎項。