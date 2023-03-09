以神之名｜女教主誘小鮮肉通宵開性愛派對　迫教徒殘殺7歲親生仔

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭示南韓四大邪教領袖人物的事跡，其中「嬰兒花園」單元以自稱為「三歲嬰兒神」的「嬰兒花園」邪教教主金己順為主題，講述她如何向幾百名信徒成功洗腦，令他們甘心奉獻所有財產、成為奴隸為教主賺錢、六親不認到殘殺親生子女，變態程度連「攝理教」教主鄭明析都被比下去。

金己順自稱為「嬰兒神」，要求信徒斷六親只愛她一人。（影片截圖）

金己順本來隸屬於「珠賢教會」，由於創辦人李教父因裸體跳舞事件被判監兩年半，金己順便乘機將教友收歸旗下，另起爐灶創立「嬰兒花園」，自稱為「嬰兒神」，以末日論令信徒甘心追隨她，相信可以得永生進入永恆國度、人間天堂。金己順要求信徒奉獻所有財產，家境貧窮的就出賣勞力，沒日沒夜工作賺錢，1982年金己順終於儲夠錢，於京畿道東南部購入一幅4000坪（約1萬3200平方呎）土地，興建「嬰兒花園」的會址，二、三百人聚居在一起。

「嬰兒花園」會址最初佔地1萬3200平方呎，之後多次擴充至十倍大面積。（影片截圖）

跟其他邪教不同，金己順對擴充教會的慾望不大，她最關心的是錢，信徒在「嬰兒花園」過著奴隸生活，由早上6點工作到深夜卻沒有丁點報酬，僅換來三餐一宿但生活條件極差，但他們卻因為深信金己順是神，所以心甘情願追隨她，而金己順亦向他們說「必須有死的覺悟」為教會付出。

「樂鬼」母親回想兒子被毒打至死的過程時，自愧得不停自摑。（影片截圖）

據脫教者所述，金己順要求信徒捨棄「人性」、「物質」、「情慾」，其中「人性」代表斷六親，必要時殺父母及親生仔女都可以，不容許有家人，不能稱呼爸爸、媽媽、老公、老婆及孩子，因為「嬰兒神」是信徒的一切，他們只可以愛上帝，不可以愛人。金己順會對唔聽話的信徒行使暴力，要求信徒的家人先出手打避免法律責任，之後其他信徒加入一齊打，不少人遭毒打至幾乎斷氣。

金己順鍾情年輕俊朗的小鮮肉，晚晚大開性愛派對。（影片截圖）

金己順要求信徒捨棄「情慾」，但自己卻過著荒淫無道的生活，當年她以「愛的面談」為名，召集一群年輕俊朗的小鮮肉到豪華臥室裸體跳舞，其實根本在舉行性愛派對，其中一名受害人表示跟金己順單獨見面時，對方露出胸部給他看：「那時候我還年輕，當然沒辦法抗拒，所以說吸了她的乳房」。

受害人自以為變成金己順的情人，對她更言聽計從，實情是金己順每晚都極樂到通宵達旦，一個接一個不停召小鮮肉入房，女教徒不覺得有問題之餘，還恨自己不是男生，沒有條件去服侍教主，被洗腦到一個極致。一名曾經被金己順性侵的男信徒表示，當時金己順身穿低胸睡衣，問他：「你要看看嗎？」，然後拉下衣服露出整個胸部，之後要求他脫光衣服進行性侵。

「樂鬼」母親要為金己順賺錢，長期在外工作疏忽照顧「樂鬼」，「樂鬼」情緒失控惹怒金己順，慘遭她毒打至死。（影片截圖）

由於「嬰兒花園」不外傳，外間沒多少人知道這個邪教如何運作，直至發生殺人事件，才令某些信徒醒覺，過去至少有三人在「嬰兒花園」被虐打至死，當中包括一名女信徒的7歲兒子「樂鬼」，樂鬼因長期得不到母親照顧而扭計，有次用大便在窗上寫字並揚言討厭金己順，金己順為報復將樂鬼困在豬欄中，不給水及食物並多次毒打他，更向他餵屎餵尿，最終樂鬼被虐至死。

姜美京因為美貌吸引了金己順的兒子注意，惹來殺身之禍。（影片截圖）

樂鬼的母親因為對金己順言聽計從，不單有份毒打兒子，更於死亡證明虛報兒子死因，指他死於心肌梗塞，後來金己順被控殺人罪，樂鬼母親仍推翻兒子被打死的口供，她在紀錄片中表示餘生都在自責想死，更在鏡頭前不斷自摑。另一件殺人事件發生於1988年，美少女信徒姜美京吸引了金己順的兒子注意，對她展開熱烈追求，金己順得悉後將姜美京活生生打死後埋葬。

金己順一度被通緝，後來到警署自首，成功打甩殺人罪，現時返回「嬰兒花園」繼續過奢華生活，部份信徒仍支持她。（影片截圖）

金己順於1996年被警方通緝，後來她到警署自首，被控兩項殺人罪，1998年因證據不足被判無罪，只有貪污及逃稅罪成，被判入獄4年和罰款56億韓元（約3300萬港元）。金己順出獄後，靠著早年成立的「新娜拉唱片」的收益，以及將「嬰兒花園」會址轉型做私人農場，繼續過奢華生活。