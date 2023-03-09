電影評論學會｜鄭秀文不再謙虛　「呢個獎唔係鼓勵，係一個肯定」

《第29屆香港電影評論學會大獎》今日（8/3）舉行頒獎禮，9部推薦電影、5個獎項的得主都有出席，當中包括最佳男女演員張繼聰（《窄路微塵》）及鄭秀文（《流水落花》）。

張繼聰笑言在片場是最老的一位。（梁碧玲 攝）

張繼聰特意穿上偶像馬龍白蘭度的Tee領獎，感謝他對自己在演戲上的啟發。（梁碧玲 攝）

張繼聰︰「馬龍白蘭度先生」

張繼聰憑《窄路微塵》窄哥一角獲得最佳男演員獎，在台上特夠多謝大會及一眾台前幕後︰「剛才聽到有得獎者講傳承，雖然我覺得自己好年青，但去到片場時，我發覺我原來我是最老一個，導演好年青，其他工作人員外貌甚至似讀緊中學未畢業一樣。好多謝窄哥這個角色，令我遇到入生好多問題和經歷都好適合放到角色入面。最後都係講多謝，你發覺人經歷過很多事情後，能夠講一句『多謝」都好幸福，證明你得到好多幫助。最後多謝啟發我演戲的偶像，我今日著咗上身，馬龍白蘭度先生！」

Sammi由上台一刻已表現興奮。（梁碧玲 攝）

至於憑《流水落花》贏得最佳女演員的鄭秀文，表現得相當興奮，上到台未接受獎項已急不及待發言，惹得全場為她拍掌歡呼。「首先要多謝電影評論學會頒呢個獎畀我，你不知道這個獎對我來說意義有幾大幾非凡，我記得上一次憑喜劇《鍾無艷》拿到這個獎，而今次是好不一樣的戲種，作為一個演員好似又跨進另一個里程碑。來到今天我都唔謙虛喇，呢個獎唔係一個鼓勵，係一個肯定！咁多年我終於拎到這個肯定，好多謝你哋！」

鄭秀文在張堅庭導演手中接過獎項。（梁碧玲 攝）

「去到咩年紀，都會有進步空間同受到肯定嘅一日！」

Sammi續說好怕見到評論指她這次是最佳演出︰「我即刻睬！唔好啦，我希望自己係一個不停進步的演員，頭先阿聰話去到拍攝現場，自己是最老一個，聽到呢句都令我好有啲心事，而家去到茶水間，連茶水阿姨都差不多後生過我，我都有少少驚。不過唔緊要，無論去到咩年紀嘅演員，都會有進步空間同受到肯定嘅一日！多謝！」

《窄路微塵》導演林森，疫情期間都經歷爸爸離逝，「但深信他今日有睇住我得獎。」（梁碧玲 攝）

得獎多單

最佳電影︰《給十九歲的我》

最佳導演︰韋家輝《神探大戰》、林森《窄路微塵》

最佳編劇︰韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》

最佳男演員︰張繼聰《窄路微塵》

最佳女演員︰鄭秀文《流水落花》

推薦電影︰《窄路微塵》、《白日青春》、《流水落花》、《神探大戰》、《七人樂隊》、《飯戲攻心》、《過時·過節》、《正義迴廊》、《明日戰記》