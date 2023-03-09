死屍死時四十四︱終極預告片曝光　鄭中基呂爵安抗樓價插水大鬥法

雲集金像陣容台前幕後拍攝的黑色喜劇《死屍死時四十四》，將於4月4日正式上映，今日（9/3）終極預告及海報同步曝光。電影由錢小蕙監製，憑《正義迴廊》提名《香港電影金像獎》最佳導演及最佳新導演的何爵天執導，應屆《香港電影金像獎》準影后毛舜筠（Mo姐）、鄭中基、應屆《香港電影金像獎》候選最佳新演員呂爵安(Edan@Mirror)及柳應廷(Jer@Mirror)、黃又南、應屆《香港電影金像獎》候選最佳女配角余香凝 (Jennifer)、兩位應屆《香港電影金像獎》準影帝楊偉倫及麥沛東等聯合演出。

黑色喜劇《死屍死時四十四》終極預告及海報同步曝光。

預告片透視香港人用盡畢生積蓄、甚至兩代人的努力，去建購一間獲地產發展商包裝得美輪美奐的私人屋苑單位，一具不名來歷的屍體卻突然於出現於單位門前，花盡一生心血的居所即將變成凶宅，一場鬥智燒腦，為保家門清白及避免自住單位樓價大插水的大鬥法正式展開，可謂屬於香港人的黑色喜劇。

《死屍死時四十四》一眾演員包括毛舜筠 呂爵安 黃又南 余香凝等換上宮廷服。

Mo姐在戲中為自住單位免受牽連成為凶宅，以避樓價插水破產瞓街，搞盡腦汁扮嬌嗲熱情弄媚獻演技，同時Mo姐亦一矢中的說：「一報警，層樓就變凶宅。」戲中余香凝考慮到凶案令居所未能獲銀行批核按揭，戲中黃又南則表示：「按到都跌3成。」引發出一連串非法處理屍體的大笑話。

Mo姐在戲中為自住單位免受牽連成為凶宅，以避樓價插水破產瞓街，搞盡腦汁扮嬌嗲熱情弄媚獻演技。

這部一反傳統燒腦新作，意念創新大膽，勁玩誇張超現實思維。終極預告中可見，除了有林海峰為電影部份內容友情聲演，亦見到Mo姐及余香凝以宮庭服造型出現，中基閃避屍體，Edan霸氣登場，Jer與陳漢娜拍拖談心、劉江驚嚇爆粗，李尚正機槍式掃射對白，已絶對叫人期待。

EDAN呂爵安與鄭中基再次合作。