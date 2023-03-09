死屍死時四十四｜呂爵安為「老竇」慶生　鄭中基反贈一句︰唉

黑色喜劇電影《死屍死時四十四》，由錢小蕙監製，憑《正義迴廊》提名《香港電影金像獎》最佳導演及最佳新導演的何爵天執導，應屆《香港電影金像獎》準影后毛舜筠（Mo姐）、鄭中基、應屆《香港電影金像獎》候選最佳新演員呂爵安（Edan@Mirror）及柳應廷（Jer@ＭIRROR）、黃又南、應屆《香港電影金像獎》候選最佳女配角余香凝 （Jennifer）、兩位應屆《香港電影金像獎》準影帝楊偉倫及麥沛東等聯合演出。

大銀幕再續父子緣的鄭中基及Edan，一齊慶祝生日。（電影公司提供）

在大銀幕再續父子緣的鄭中基及Edan，前日一齊為電影進行宣傳工作，監製錢小蕙、導演何爵天、Edan及楊偉倫，為今天（9/3）生日的中基送上驚喜祝賀。眾人趁中基完成工作離開大廈前，突然現身送上驚喜生日蛋糕及獻唱生日歌，中基流露驚喜之餘，首個反應竟然是長嘆一聲：「唉﹗」

大家一齊擺出「四十四」手勢合照。（電影公司提供）

鄭中基解釋，原本是想忘記自己又年長一歲，但最終都被提醒。Edan與中基在戲中同居於私人屋苑「臨海峯」的14D單位，Edan亦趁機會送上標誌着「14D老豆」的生日蛋糕，以及最親切的擁抱祝福予中基爸爸，Edan更取笑中基長嘆一聲，是因為突然要被慶祝而未能及早回家，導演及楊偉倫等紛紛取笑。而切過蛋糕及開香檳慶祝的中基表示，希望將願望保密，但願能願望成真。