Cara Delevingne開腔回應失態照片　反而感恩被瘋傳：要看清事實

美國名模兼《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）女星Cara Delevingne，去年9月於洛杉磯私人機場被外媒拍攝到行為怪異，在網絡上瘋傳並廣泛討論。近日Cara接受雜誌《Vogue》訪問時，開腔回應事件，並透露自己感恩當日的形象被公開，令他毅然展開接受康復治療與酒醒。

《自殺特攻》女星Cara Delevingne疑情緒失控 現身機場行為詭異

Cara Delevingne經常出席活動，形象明艷照人。（Getty Images）

Cara Delevingne在《自殺特攻：超能暴隊》飾演魅惑女巫一角。（imdb）

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接受戒毒戒酒治療

Cara Delevingne在訪問中表示：「我當時沒有睡覺，我狀態非常差！」回顧去年時亦分享心情：「其實令人傷心，因為當時我以為我正在享受歡樂，但直到一個地步，我發現『OK！我看起來很不妥。』你明白，有時人需要看清現實，所以某程度上我為那些相片（被公開）而感恩。」

Cara Delevingne在接受雜誌《Vogue》訪問時透露去年失態的成因，以及接受後的轉變。（Vogue IG圖片）

Cara的訪問在今年1月進行，而他坦言他已在去年完成戒毒戒酒等成癮問題的康復治療，並保持清醒的狀態四個月之久。他亦提到自己曾經歷排他的過程：「我沒有見我的治療師三年了，我有點想推開身邊所有人的傾向，但亦令我意料到我在一個相當惡劣的境地。」

Cara Delevingne透露自己去年的狀態並非一時三刻，問題已積壓長達三年之久。（Vogue IG圖片）

母親曾吸毒

Cara的訪問亦詳述Delevingne的家族史，Cara的母親Pandora也曾濫用藥物。Cara透露：「在頗長時間裡，我一直沒有代入理解他（母親）。我只需要一個憤怒的出口、而對象正正是他，但這不是他的錯……成癮問題令我失去母親，對我而言固然殘忍，其實對他來說亦十分殘忍。」

Cara Delevingne家族史中亦有成癮的歷史，母親同樣曾經濫藥及濫用酒精。（Getty Images）

7歲第一次飲醉酒

Cara Delevingne在訪問裡透露，自己第一次濫用酒精時年僅7歲，誇張程度令人咋舌！他表示事件發生在一個家族婚禮上：「當時我醒過來時感到宿醉，我發現我身處祖母的睡房中，仍然穿着伴娘的長裙。而我記得，當時的確有周圍飲了多杯香檳。」

Cara Delevingne入行時非常年輕，但想不到濫用酒精問題竟早於7歲時便開始。（Getty Images）

世界首富「多人運動」

Cara Delevingne在訪問中的自白固然驚人，而他過去亦不乏瘋癲舉動。在尊尼特普（Johnny Depp）與安芭赫德（Amber Heard）去年離婚訴訟期間，有證人表示安芭赫德曾與世界首富馬斯克（Elon Musk）進行「多人運動」，而第三位參與成員正是Cara Delevingne，事件令人震驚，亦因為三人均為世界知名人士，事件曝光後在網絡瘋傳程度亦不下於訴訟本身。