《白日之下》揭殘疾院友遭虐待案　余香凝︰十年後仲會唔會有記者

香港影視博覽2023明天（13/3）正式揭幕，今日（12/3）天下一出品率先公布多部新作，當中包括由劇集《IT狗》創作班底，導演簡君晋及兩位編審唐翠萍（Iris）、李卓風，以記者工作為題材的電影《白日之下》，由爾冬陞監製，余香凝、梁仲恆、梁雍婷、朱栢謙、朱栢康主演。

電影以一宗殘疾院舍虐待院友的報道改編。（《白日之下》影片截圖）

《白日之下》故事改編自真實事件，揭露隱藏在新聞背後，鮮為人知的殘疾院舍真相。新聞社接獲一宗有關殘疾院舍「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為揭露殘疾院舍監管問題，記者曉琪（余香凝 飾）潛入院舍，揭發內裡的非人道生活，尋找日光之下的殘酷真相。

先導預告全以角色背面交代，未見本人。（《白日之下》影片截圖）

女主角余香凝表示：「戲入面我需要逐步去調查及揭露種種於殘疾院舍裡發生的問題，知道故事改編自真實事件，即係現實世界係真係發生緊呢啲事，所以一路拍攝我心情都係幾沉重。」電影更會涉及傳媒監察權的影響力還有多少，預告中，余香凝一句︰「十年之後，仲會唔會有記者？」發人深省。

預告中，余香凝一句︰「十年之後，仲會唔會有記者？」發人深省。（《白日之下》影片截圖）

據知電影導演簡君晉，早在５年前因為被一篇得獎的新聞報道吸引，決定以記者的故事構思了《白日之下》的劇本，奈何劇本寫好，但一直苦冇投資者，就在極度灰心之下，轉投電影劇創作，開拍《IT狗》，結果劇集大受歡迎更，從而令電影開拍計劃順利重啟。