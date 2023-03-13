你看不到的《亞洲電影大獎》　梁朝偉親民合照林明禎家姐貼心照顧

第十六屆亞洲電影大獎（16th AFA）於3月13日舉行頒獎典禮，在公布各大獎項得主外，亦在典禮前舉行紅地毯環節。典禮現場星光熠熠、一眾演員盛裝出席，包括MIRROR成員Lokman楊樂文、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、擔任推廣大使的林明禎、梁朝偉劉嘉玲夫婦、洪金寶高麗虹夫婦、廖子妤與男友小野盧鎮業、余香凝等。眾星在紅地毯現場除了與粉絲觀眾見面及接受訪問外，亦有不少精彩互動，以下一一為大家送上！

第十六屆亞洲電影大獎「最佳男主角」得主梁朝偉，拖實愛妻劉嘉玲踏上紅地毯，罕有同場出席共開活動。（莫匡堯 攝）

林明禎家姐全程貼心照顧

為本屆亞洲電影大獎擔任推廣大使的林明禎，帶同了家姐林詩枝一起踏上紅地毯。林詩枝全程貼心照顧妹妹，為明禎在合照前整理裙襬，以突顯明禎造型最傲人的高叉長腿；兩姊妹在大會背板前合照後，詩枝亦拿出電話為妹妹拍攝個人照，並似乎對成果相當滿意。

作為第十六屆亞洲電影大獎的推廣大使，林明禎攜同親姊林詩枝（右）一同踏上紅地毯。（莫匡堯 攝）

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梁朝偉親民合照

出道40年、屢獲影帝殊榮的梁朝偉，在本屆亞洲電影大獎憑《風再起時》的演出，再次獲頒「最佳男主角」。得獎後，偉仔與嘉玲姐一同到後台接受訪問，分享得獎感受，受到傳媒與工作人員的歡迎。訪問結束後，偉仔原本應出發到典禮後的派對，然而在後台仍然親民地應邀合照，再次引起另一輪哄動。

梁朝偉獲得第十六屆亞洲電影大獎「最佳男主角」，在後台接受訪問後，親民地應邀合照。（莫匡堯 攝）

梁朝偉展示的招牌笑容，對現場的傳媒朋友非常親民。（莫匡堯 攝）

教主閒時不忘派心

教主Anson Lo盧瀚霆出席頒獎禮紅地毯時，在訪問環節之間，不忘向現場粉絲派心心，絕對沒有冷落一場來到守候多時的神徒們。

教主Anson Lo盧瀚霆在亞洲電影大獎紅地毯上，接受訪問之間不忘向現場「神徒」派心心。（莫匡堯 攝）

Edan主動傾計超投入

Edan呂爵安去年憑《闔家辣》與《過時．過節》踏入大銀幕，在紅地毯上亦一貫親民，在訪問之間主動與現場傳媒朋友傾計，而且非常投入！

Edan呂爵安在亞洲電影大獎的紅地毯上一貫友善，任影唔嬲。（莫匡堯 攝）

Lokman天然呆超可愛

作為《命案》男主角，隊長Lokman楊樂文亦代表MIRROR出席頒獎典禮。早前曾到德國出席柏林影展的Lokman，除了在紅地毯接受訪問期間落力回答提問外，訪問之間亦無意顯露天然呆的一面，與經理人花姐之間亦有講有笑。

Lokman楊樂文在訪問之間，與傳媒朋友傾談時展現天然呆的可愛一面。（莫匡堯 攝）

Lokman楊樂文落力接受傳媒訪問，主動接過各傳媒的咪牌，一看就知道指力不凡。（莫匡堯 攝）

Lokman楊樂文在紅地毯上與經理人花姐有講有笑。（莫匡堯 攝）

洪金寶為外籍記者簽名

近年有傳身體狀況欠佳的洪金寶，在亞洲電影大獎上攜同太太高麗虹一同現身紅地毯。在訪問之間，一位外籍記者上前與洪金寶攀談，並展示由他出版、內容以洪金寶功夫電影作品為主題的專刊，洪金寶更為該書親自簽名，亦與該位記者相談甚歡。

洪金寶在亞洲電影大獎紅地毯上，為一位外籍記者出版有關他功夫電影作品的專刊簽名。（莫匡堯 攝）

洪金寶與該外國記者似乎相談甚歡。（莫匡堯 攝）

該名外籍記者事後向《香港01》記者展示洪金寶在他出版的專刊上的親筆簽名。（莫匡堯 攝）

廖子妤與小野鬼馬互動

去年憑《梅艷芳》奪得金像獎「最佳女配角」的廖子妤，早前與小野盧鎮業的戀情曝光，二人今日首次一同於電影頒獎禮紅地毯上合體現身，非常甜蜜。廖子妤與小野傳媒拍照期間，更展露內心的鬼馬性格，向鏡頭擺搞笑表情。

廖子妤與男友小野盧鎮業一同亮相亞洲電影大獎紅地毯。（莫匡堯 攝）

廖子妤在紅地毯上亦展現頑皮搞怪的性格，向鏡頭擺出鬼馬表情。（莫匡堯 攝）

廖子妤的表情非常可愛逗趣。（莫匡堯 攝）

余香凝反串登場

早前憑《緣路山旮旯》入圍金馬與金像獎「最佳女配角」的余香凝，在亞洲電影大獎的紅地毯上以一身反串男裝登場。早前透露有機會以性感造型，與老公一同亮相4月金像獎紅地毯的余香凝，配襯一套西裝下亦難掩動人美態。

余香凝以西裝亮相亞洲電影大獎紅地毯，與吳肇軒一同現身。（莫匡堯 攝）