《小魚仙》新預告呈現逼真海洋世界　艾力王子女巫烏蘇拉齊齊現身

迪士尼2023年全新演譯的真人版《小魚仙》（The Little Mermaid），昨日於第95屆奧斯卡金像獎上，發佈最新預告。並由飾演小魚仙艾利奧（Ariel）的格林美獎提名新世代女歌手荷爾貝莉（Halle Bailey），及飾演邪惡海洋女巫烏蘇拉的瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy），在台上帶給觀眾。（上映日期︰5月25日）

在最新預告，有更多Ariel的畫面。（《小魚仙》預告截圖）

在最新預告片，呈現出大家耳熟能詳的《小魚仙》故事。由祖納候堅（Jonah Hauer-King）飾演的艾力王子（Prince Eric），在驚途駭浪中航行不幸遇到意外，船隻觸礁陷入驚險之中，幸而被目睹意外的小魚仙艾利奧（Ariel）拯救。

好黑，深海的畫面真係好黑。（《小魚仙》預告截圖）

短短的一段邂逅已教小魚仙深深愛上英俊瀟灑的艾力王子，可惜被由金像男星查維爾巴頓 （Javier Bardem）飾演的國王謝登（King Triton）發現，他禁止小魚仙再次接觸陸上人類世界。為與心愛的艾力王子一同在陸地生活，小魚仙被海洋女巫烏蘇拉誘導，放棄人魚身份，換取雙腿變成真正的人類。

祖納候堅（Jonah Hauer-King）飾演的艾力王子。（《小魚仙》預告截圖）

邪惡海洋女巫烏蘇拉由瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）飾演。（《小魚仙》預告截圖）

首次展露高度還原動畫的紫黑色八爪魚下半身完整造型。（《小魚仙》預告截圖）

邪惡海洋女巫烏蘇拉由瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）飾演，除招牌奸狡陰險的笑聲外，亦首次展露高度還原動畫的紫黑色八爪魚下半身完整造型。最新預告再度展現絢麗夢幻又逼真十足的海底世界的更多細節，包括與小魚仙互動的熱帶魚群及各種奇異海底生物的大匯演。

朋友仔都紛紛出場。（《小魚仙》預告截圖）

預告再度展現絢麗夢幻又逼真十足的海底世界的更多細節。（《小魚仙》預告截圖）