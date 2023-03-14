《金手指》「無間」班底廿年後再合作　劉德華：重新審閱梁朝偉

香港電影《金手指》今日（14日）於香港國際影視展舉行發布會，主創團隊由導演莊文強攜同梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華與方中信等演員一同出席。

《金手指》導演莊文強攜同梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華與方中信一同出席香港國際影展活動。（陳順禎攝）

《金手指》導演莊文強攜同梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華與方中信一同出席香港國際影展活動。（陳順禎攝）

播放《金手指》先導預告後，莊文強導演於台上分享拍攝電影最深刻之處：「咪就係劉先生同偉仔、同埋咁多演員合作囉！」莊導亦一貫口密，不透露太多細節：「電影係睇嘅！」

莊文強導演指電影最深刻之處就是梁朝偉與劉德華再度合作。（陳順禎攝）

《金手指》的男主角之一，偉仔在活動上分享了是次演出的特別之處：「我覺得對我嚟講係好新鮮嘅角色，我好少有機會有呢一類嘗試，今次我覺得係點樣由一個普通人、受過高等教育，後來因為好多因緣、機會，成為一個世紀詐騙案嘅主謀。」另一位男主角劉德華亦表示今次機會難得：「重新再審閱一下偉仔呢個人，以前同而家嘅角色，喺今次真係感受到唔一樣嘅一份邪氣。」他續指：「我係做一個調查員，所以同所有角色都有對手戲，睇到有好多好好、同埋好多新嘅演員！」

梁朝偉在活動上表示，《金手指》的演出新鮮，少有機會作類似嘗試。（陳順禎攝）

劉德華亦表示角色令他與不少新晉演員有對手戲。（陳順禎攝）

女主角阿Sa則分享角色的難得與特別之處：「可以同咁多影帝演員合作，今次角色好唔一樣，比較成熟。」

任達華透露戲中的角色是一位貪婪、貪勝的人。（陳順禎攝）

同樣有份主演的任達華亦介紹自己的角色：「係一個學歷好高、喺外國返嚟。一個貪婪、貪勝嘅人，最後輸得好慘，其實貪婪唔係一件好事！」而方中信則表示與各位影帝合作非常輕鬆，更揚言：「唔收錢都要拍㗎喇！」

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