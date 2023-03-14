梁朝偉劉德華換《金手指》調轉正反派　任達華拍打戲：差啲係咁先

香港國際影視展今日（14日）舉行一系列香港電影發布會，由莊文強及麥兆輝分別執導的作品《金手指》與《內幕》同場舉行。莊文強攜同《金手指》演員梁朝偉、劉德華及蔡卓妍（阿Sa）出席，而麥兆輝亦攜同《內幕》演員吳鎮宇、任達華及方中信出席，主演《內幕》的郭富城則因為身在美國舉行世界循迴演唱會而未能到場。

《金手指》導演莊文強攜同梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華與方中信一同出席香港國際影展活動。（陳順禎攝）

由麥兆輝執導的電影《內幕》，則由任達華、吳鎮宇與方中信等主演代表出席。（陳順禎 攝）

《金手指》的演員班底在活動上接受訪問時，梁朝偉提及《無間道》後近20年才與劉德華再度合作的感受：「好神奇嘅就係，上一套合作華仔係做反派、我做正派，呢套就好似啱啱調返轉頭。」他續指：「我自己睇到劇本之後我都好開心，終於可以做一啲同以前有啲唔同嘅嘢。起碼可以嘗試下，所以準備嘅時候做咗好多資料搜集。」

梁朝偉、劉德華與蔡卓妍於香港國際影視展上，就《金手指》接受訪問，指與《無間道》相反，今次自己做反派、華仔則做正派。（陳順禎 攝）

而劉德華則形容與偉仔合作十分魔幻：「今次又諗唔到佢會咁，都幾魔幻嘅成件事！突然間覺得嗰個好似唔係梁朝偉咁，都好犀利。」對於再與偉仔對戲，華仔笑指：「我唔驚佢喇！以前我好驚！」而偉仔則分享指：「一直以嚟由《鹿鼎記》開始，一路拍電影或者拍電視嘅時候，大家又好投入、都好合拍！」表示多年來的合作都非常舒服。

劉德華形容在《金手指》裡與梁朝偉合作，感覺非常魔幻。（陳順禎 攝）

梁朝偉與劉德華在《金手指》裡固然劇力萬均，而阿Sa分享與兩大影帝合作的經歷：「第一次同偉仔哥合作，冇想像中咁驚。佢唔會令你好有壓力，同埋成個現場你都會好輕鬆囉！」阿Sa亦透露角色與梁朝偉既曖昧、又有合作的地方；與劉德華之間則：「敵對嘅曖昧關係。」大吊觀眾戲癮。阿Sa亦透露自己鍾愛電影中八十年代的裝束：「我直頭係改埋自己嘅髮線，係一個假髮嚟。同埋我喺套戲裡面係好婀娜多姿嘅。」更大爆雖然不用操練身型：「但係要僭建吖！」至於集中於甚麼部份，阿Sa又繼續賣關子。提到曖昧戲份，阿Sa指有色誘偉仔的戲份，但偉仔笑指沒有甚麼感受，對戲份用多少鏡頭拍完亦沒有太深印象。

阿Sa蔡卓妍在訪問時表示與梁朝偉和劉德華合作未感壓力，在兩位影帝之間有不曖昧戲。（陳順禎 攝）

昨日（13日）楊紫瓊於奧斯卡奪得「最佳女主角」，成為首位亞裔影后，梁朝偉表示自己有送上恭賀：「我今年祝賀咗佢好多次啊！因為唔剩係奧斯卡，佢先前已經贏咗好多。」他亦透露以視像代替親身致送恭賀。

楊紫瓊日前憑《奇異女俠玩救宇宙》，成為史上首位亞裔奧斯卡影后，梁朝偉表示電影獲獎無數，已多次恭喜對方得獎。（視覺中國）

同場發布的另一部電影《內幕》，雖然主演的郭富城未能出席，但到場的吳鎮宇、任達華與方中信亦份量十足。《內幕》班底在活動上接受訪問時，進一步分享在台上指郭富城變得「高大」的玩笑：「我哋喺《公元2000》嗰陣，佢係比較小稚啲嘅，但係而家係好成熟，因為佢要做一個律師，所以開咗個玩笑。」而對於郭富城的演技，吳鎮宇認真地表示：「我完全睇唔到佢有演啲乜嘅痕跡，佢整個人好Calm，好冷靜咁做一個好冷靜嘅律師囉！」

吳鎮宇、任達華與方中信在香港國際影視展上，就電影《內幕》接受訪問，吳鎮宇指郭富城比過去更見成熟。（陳順禎 攝）

在《內幕》中飾演反派的方中信，則分享自己的角色：「喺戲裡面我做一個衰人，好無良囉！好多謝導演肯搵我做呢個衰人。」任達華與方中信的對手戲份甚多，分享指：「我成日畀佢控制我、折磨我囉！人嘅嘢真係咁嘅，角色又係，黑就黑、白就白，最危險就係呢啲人，最後咪畀佢害死囉！」任達華在似乎劇透電影的結局時，他笑指：「害死還害死，都有好多種嘛！」

吳鎮宇、任達華與方中信代表《內幕》出席香港國際影視展，郭富城則因為正於美國舉辧世界循迴演唱會而未能出席。（陳順禎 攝）

至於有否因為拍攝而受傷，方中信與任達華異口同聲表示：「差啲就係咁先㗎喇！」方中信則指是吊威吔拍攝期間的驚險情況。提到吊威吔，吳鎮宇亦指：「有一場吊威吔，要撲去對面橦樓，個爆炸就喺個籮柚到，要衝出去！」任達華則笑指：「咁你高人嚟嘛，高過城城（郭富城）少少！」吳鎮宇則笑指動作場面上遠不及郭富城，亦可算是從影以來最辛苦的一次。