風再起時︱郭富城現身芝加哥亞洲躍動電影展　獲頒卓越電影成就獎

一直致力推動亞洲電影文化產業的芝加哥亞洲躍動電影展 (Asian Pop-Up Cinema)，今年已經踏入第十六屆。此影展每年均頒發一個最高榮譽大獎予行業內的優秀電影工作者，表揚其超卓成就。而今年更將此獎項提升一級，名為「卓越電影成就獎」（Award for Excellent Achievement in Film），而首位獲得此獎譽的電影人為香港多元影帝郭富城。

郭富城榮獲芝加哥亞洲躍動電影展「卓越電影成就獎」。（電影公司提供）

為配合Aaron 的出席，影展特於日前在芝加哥AMC 預早揭開序幕，影展原訂在本月18日正式開幕，影展創辦人Sophia Wong 為能親手把最高榮譽頒予Aaron ，特別率先安排一個先導頒獎禮，去歡迎這位貴賓，並更配合電影《風再起時》作美加首影，大會對Aaron 的重視，可見一斑。

郭富城於芝加哥出席得獎，配合電影《風再起時》進行美加首映。（電影公司提供）

恰巧Aaron 的世界巡演第二站在芝加哥舉行，所以亦能抽時間出席頒獎典禮，是夜Aaron 卸下精巧舞衣，換上一身優雅黑西服出席頒獎典禮，影展於AMC NEWCITY 舉行，現場擠滿影迷及採訪的傳媒。是夜Aaron 由芝加哥電影局副處長Jonah Zeiger 手上接過此獎譽，並以中英文作出致謝辭！Aaron 表示：「非常開心得到這份鼓勵和認可，令我更有力量推動自己為尋找好角色、好劇本而努力，我亦將表演事業作為終身職業！作為一個全方位的藝人，在任何一個表演的舞台，我都會全力以赴，永不停步，多謝所有支持和鼓勵！」說畢台下掌聲雷動。由於《風再起時》成為今次影展的「Sophia’s Choice」，作為北美地區首影，亦是全院滿座，同期影展亦選映Aaron 之得獎作品《踏血尋梅》作觀摩電影，予影迷分享。是夜席間，觀眾們均表示對Aaron 的電影非常期待，而在場亦有不少Aaron 粉絲亦大呼：「芝加哥演唱會見！」氣氛熱烈！

郭富城於芝加哥與《風再起時》首影觀眾在戲院內見面。（電影公司提供）

一向全力支持此影展的香港駐紐約經貿辦事處處長聶繼恩表示：「Aaron 多年來為拍攝好電影、好角色而永遠全情投入，甚至奮不顧身地拍攝，更不時支持新銳導演，給予機會，個人亦是一位演技多變的演痴，多年來創造無數經典角色，獲得此獎譽實在實至名歸！」而聶處長更補充指出，Aaron 的魅力不單止在電影舞台，而他在音樂舞台，都是頂級的表演者，而且早前拍攝「Hello Hong Kong」亦用心帶動香港旅遊業，實在是不可多得且非常有心的全能藝人！

香港駐紐約經貿辦事處處長聶繼恩（左二）、芝加哥亞洲躍動電影展創辦人Sophia Wong、芝加哥電影局副處長Jonah Zeiger（右一）與郭富城在頒獎後合影。（電影公司提供）

亞洲躍動電影展的創辦人Sophia 希望影展促進亞洲電影交流，並積極打造這個影展成為「通往亞洲電影的護照」，並形容香港的電影產業地位獨特，希望更多電影人在銀幕上發光發亮。