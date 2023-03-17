沙贊！︱Grace Currey性感身材迫爆首映　舊年作品已偷曬驕人身材

DC超級英雄電影《沙贊！眾神之怒》（Shazam！Fury of the Gods）已於3月16日上映，電影延續《沙贊！》的故事，講述沙贊成為「被選中的細路」，與五位朋友一同分享了特異功能，在超級英雄與平凡人的生活之間穿梭。

《沙贊！眾神之怒》已經上映，電影講述六位由細路變身的超級英雄拯救世界。（imdb）

《沙贊！眾神之怒》的其中五位超級英雄，均分別有「細路版」及「超級英雄版」，並由兩批演員飾演，唯獨Grace Caroline Currey（右二）例外。（imdb）

包括沙贊在內，團隊中五位角色均分別由一位成人演員及年青演員飾演超級英雄與細路，唯獨女主角Mary Bromfield（超級英雄Mary）均由女演員Grace Caroline Currey飾演。

Grace Caroline Currey在《沙贊！眾神之怒》飾演的超級英雄Mary，英氣之餘相當吸睛。（imdb）

作為電影的「顏值擔當」，Grace Caroline Currey擁有精緻的五官與修長的體型，日前出首《沙贊！眾神之怒》世界首映禮時，更身穿性感吊帶晚裝，披上透視披風，驚喜露出胸線與南半球，成為全場焦點。

Grace日前出席《沙贊！眾神之怒》世界首映禮時，身穿一身吊帶性感晚裝，罕有大曬傲人胸線。（Grace Caroline Currey IG圖片）

Grace的晚裝非常性感，令他旋即成為首映禮的焦點。（Grace Caroline Currey IG圖片）

Grace的晚裝非常性感，令他旋即成為首映禮的焦點。（Grace Caroline Currey IG圖片）

Grace的晚裝非常性感，令他旋即成為首映禮的焦點。（Grace Caroline Currey IG圖片）

Grace的全身造型也突顯出高貴一面。（Grace Caroline Currey IG圖片）

Grace在《沙贊！眾神之怒》首映上不經意露出南半球風景。（Grace Caroline Currey IG圖片）

年僅26歲的Grace Caroline Currey，本為童星出身，亦是一為芭蕾舞蹈員，11歲時曾參演電影《邪惡之地》（Badland），成年後正式出道，著名作品有《詭娃安娜貝爾：造孽》（Annabelle：Creation）及去年上映的《命懸2000呎》（Fall）。而《沙贊！》則令他廣為全球影迷所熟知。

Grace Caroline Currey在11歲時已經參演電影《邪惡之地》（Badland）。（imdb）

Grace Caroline Currey（右一）成年後正式出道，曾參演電影《詭娃安娜貝爾：造孽》。（imdb）

Grace Caroline Currey主演去年上映的電影《命懸2000呎》，已不經意曬出傲人好身材。（imdb）

Grace Caroline Currey雖然擁有傲人上圍，然而在社交媒體上卻鮮見性感誘人的照片，不以導彈身材作為吸引觀眾與媒體之處。相反，Grace經常分享密實而時尚的打扮相片，不時大曬長腿，亦會上載跳芭蕾舞的影片，氣質仙氣十足。

Grace熱愛分享時尚造型相片，大曬一對修長細腿。（Grace Caroline Currey IG圖片）

Grace熱愛分享時尚造型相片，大曬一對修長細腿。（Grace Caroline Currey IG圖片）

Grace亦不時分享自己跳芭蕾舞的相片與影片。（Grace Caroline Currey IG圖片）

Grace亦不時分享自己跳芭蕾舞的相片與影片。（Grace Caroline Currey IG圖片）

Grace亦不時分享自己跳芭蕾舞的相片與影片。（Grace Caroline Currey IG圖片）

雖然Grace Caroline Currey的事業正處於起步階段，但他已於去年結婚榮升人妻，與公開地拍拖兩年、任職結構工程師的圈外男友Branden Currey拉埋天窗。結婚前後，Grace也不時在社交媒體上分享與男友的日常照片放閃，羨煞旁人。

年僅26歲的Grace，去年已經與圈外男朋友結婚，榮升人妻。（Grace Caroline Currey IG圖片）