導演會大獎｜劉青雲、鄭秀文再封帝后　Sammi：得到肯定多謝你哋

香港導演會年度大獎今日（16日）舉行年度頒獎禮，頒發2022年度七項大獎予香港電影製作人及演員。頒獎禮現場群星雲集，包括吳思遠導演、爾冬陞導演、洪金寶、成龍、古天樂、劉青雲、黃秋生、林家棟等，一同見證年度表現出色的電影人被受嘉許。

劉青雲與鄭秀文分別憑《神探大戰》與《流水落花》榮封導演會大獎影帝影后。（葉志明 攝）

2022年被認為是香港電影在疫情後的豐收年，不少電影在口碑及票房出有出色的表現，受歡迎程度遠超疫情前的港產片。本年度「最佳電影」獎由《給十九歲的我》奪得；「最佳導演」獎由執導《神探大戰》的韋家輝導演奪得；「最佳男主角」獎由《神探大戰》劉青雲奪得；「最佳女主角」獎則由《流水落花》鄭秀文奪得。

其餘得獎影人包括：

「最佳新演員」獎：林諾《白日青春》

「新晉導演」獎：何爵天導演《正義迴廊》

「榮譽大獎」：張同祖導演

鄭秀文於得獎後接受訪問，表示演員的路很長，不要放棄能夠做一輩子。（葉志明 攝）

鄭秀文憑《流水落花》於頒獎禮上奪得「最佳女主角」獎，在頒獎嘉賓古天樂手上接到獎項前，古生表示：「今次『大鑊』！係大獲全勝嘅『大獲』！」而鄭秀文在台上感謝導演會的嘉許，並大聲高呼：「得到肯定、多謝你哋！」而鄭秀文於得獎後接受訪問時表示：「評論學會之後、導演會再得到肯定，令我覺得演員呢條路真係可以好長、真係可以做一輩子，只要你唔放棄，每個階段都有你可以演出嘅角色。」

劉青雲與韋家輝雙雙憑《神探大戰》獲得「最佳男主角」及「最佳導演」獎。（葉志明 攝）

劉青雲憑《神探大戰》獲得「最佳男主角」獎，在爾冬陞導演手上接過獎項，劉青雲在得獎後接受訪問，笑指沒有期待接二連三得獎：「老實講、呢啲嘢我有經驗過你哋啦！我冇話特別有信心。」正與麥沛東合作的劉青雲，高度評價對方的演出：「我會話佢係一個出色嘅演員，我覺得咁咪好囉，有多啲唔同類型嘅演員，令成件事更加刺激。」而《神探大戰》導演韋家輝亦於頒獎禮上獲得「最佳導演」獎，劉青雲表示：「我諗我同韋生嘅目標都唔係衝擊獎項，我唔敢講我哋以後仲會唔會合作，因為世事難料，但係如果可以再合作就最好啦。