《給十九歲的我》獲導演會最佳電影　郭偉倫：清者自清沒強迫拍攝

香港導演會年度大獎今日（16日）舉行年度頒獎禮，頒發2022年度八項大獎予香港電影製作人及演員。本年度「最佳電影」獎由早前爭議不斷的紀錄片《給十九歲的我》奪得，由監製黃慧與聯合導演郭偉倫代表接受，張婉婷導演則再度缺席。

香港導演會頒發年度「最佳電影」獎予《給十九歲的我》，監製黃慧（右）與聯合導演郭偉倫（左）代表領獎，張婉婷導演則未有出席。

黃慧與郭偉倫代表領獎後，監製黃慧在台上重申《給十九歲的我》對紀錄香港過去十年變遷具有價值。而導演郭偉倫在感謝香港導演會外，亦在台上強調：「紀錄片係真摯嘅、紀錄現實，但原來個現實都幾殘酷。今次事件對業界嘅生態係有衝擊嘅，我哋希望避免呢件事嘅發生，如何保障參與者、演出者嘅心理變化，同時保護創作者嘅言論自由、創作自由。」他續指：「我哋係清者自清嘅、我哋冇欺騙、冇強迫拍攝。」他亦表示暫時不會公開發表任何言論：「因為我哋要保護呢啲人，有人知道個真相真面目嘅時候，可能會受到情緒困擾。」

《給十九歲的我》導演張婉婷未有出席香港導演會的年度頒獎禮，但預備了信件讓監製黃慧代為宣讀。（陳順禎 攝）

而監製黃慧亦於台上代張婉婷讀出早前預備的一封信：「請石校長釋懷，如果時光倒流的話，如果石校長再要我做呢個紀錄片，我一定會再義無反顧咁一口答應！對於所有有勇氣分享自己成長嘅同學，我以佢哋為傲！」亦感謝團隊不計酬勞地付出，對自己的作品能夠紀錄香港過去十年的變遷，更以此為傲。