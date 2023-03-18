流水落花︱票房達400萬　導演賈勝楓拍片致謝︰每一票都非常重要

香港電影《流水落花》上映以來好評不斷，主演電影的天后鄭秀文早前繼奪得香港電影評論學會「最佳女演員」獎後，亦於香港導演會年度大獎獲得「最佳女主角」獎，成為下月中舉行的香港電影金像獎「最佳女主角」獎的大熱門得獎人選。

鄭秀文早前憑《流水落花》的演出，於香港導演會年度頒獎典禮上，榮獲「最佳女主角」殊榮，向香港電影金像獎的影后寶座再邁進一步。（葉志明 攝）

《流水落花》以寄養家庭為題材，風格雖然非最主流賣座的類型，上映16日後本地票房收報400萬，現正於日本參與大阪亞洲電影節的導演賈勝楓與男主演陸駿光，今日（18日）在收到消息後，特意在日本街頭拍攝短片，感謝觀眾支持。

《流水落花》導演賈勝楓（右）與男主演陸駿光，在日本參與大阪亞洲電影節期間，收到電影票房收報400萬的消息，在日本街頭拍片向觀眾致謝。（《流水落花》IG影片截圖）

賈勝楓導演在影片中坦言：「啱啱收到消息，《流水落花》嘅票房過咗400萬。其實都幾唔容易啦，我自己覺得。」而身邊的陸駿光亦答謝電影上映兩星期以來，入場支持的每一位觀眾：「我哋都好多謝之前入場嘅每一位，多謝你哋嘅支持。」導演亦表示每一位觀眾的支持均份量甚重：「大家嘅每一票其實都非常重要！」續指：「我哋而家喺日本參加緊影展，我哋會好快返嚟同各位繼續見面。」返港後相信將會繼續入場謝票的工作。而影片最後，手持攝影機的黃又南驚喜亂入，呼籲觀眾：「記得快啲入場啊！」

手持攝影機的黃又南亦驚喜亂入，與《流水落花》導演賈勝楓（中）及男主演陸駿光一同呼籲觀眾入場支持。（《流水落花》IG影片截圖）

現正於日本出席大阪國際電影節的賈勝楓導演，昨日亦於社交媒體發文，表示對日本觀眾觀映的用心與細緻度甚感訝異，他表示：「聽原聲只看字幕，問的問題竟然有三刷水準，真的不簡單。」而他亦透露，首次到日本參展對他而言意義重大：「日本電影一直是我重要的養份，亦好影響流水落花的整體美學，得閒會分享下我喜歡的日本電影及導演。」

《流水落花》導演賈勝楓（右）與男主演陸駿光親身到日本出席大阪亞洲電影節，並在放映現場與觀眾進行對談。（賈勝楓IG圖片）

《流水落花》於大阪亞洲電影節以廣東話原音播映。（賈勝楓IG圖片）

賈勝楓在《流水落花》放映後與觀眾對談。（賈勝楓IG圖片）

陸駿光在《流水落花》放映後與觀眾對談。（賈勝楓IG圖片）（賈勝楓IG圖片）