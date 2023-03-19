黑暗榮耀2︱網傳第三季2024年上架？　盤點10個伏筆留懸念

Netflix韓劇《黑暗榮耀》由上架至今推出第二季一直大獲好評，大批網民激讚宋慧喬首次挑戰暗黑復仇角色演技細膩，絕對是其代表作。隨著第二季經已播完，雖然有劇迷非常滿意結局，但劇中仍有不少伏筆，讓人不禁猜想會否推出第三季，網絡更瘋傳第三季於2024年回歸，似乎將復仇戲碼再升級？



《黑暗榮耀》已登上Netflix全球排行榜冠軍位置。（《黑暗榮耀》海報）

*以下內容含劇透，請自行斟酌閱讀*

雖然有劇迷非常滿意結局，但劇中仍有不少伏筆，讓人不禁猜想會否推出第三季。（《黑暗榮耀》畫面）

《黑暗榮耀》第二季結局，經過18年的精密部署，文同珢終於復仇成功，瓦解霸凌五人幫，而朴涎鎮則眾叛親離並以兩項謀殺罪成被判入獄。全宰寯被崔惠程換藥導致失明後，被河度領推落水泥溺死。李蓑羅因吸毒事件，以鉛筆插向崔惠程頸部，崔惠程亦永久失去聲音。 所有霸凌者都得到不同程度的報應，文同珢在自殺前被朱如炡媽媽阻止，決定回到朱如炡身邊擔任其「劊子手」，協助他報仇。結局最後一幕，文同珢與朱如炡一起走向監獄，疑似預告將展開全新的復仇之旅。對此，有大批劇迷都很期待推出第三季的來臨，更認為劇中多個開放式結局留下不少伏筆。

朴涎鎮眾叛親離並以兩項謀殺罪成被判入獄。（《黑暗榮耀》畫面）

1. 變態老師被全宰寯怒打後下場如何？

秋老師下場如何？（《黑暗榮耀》畫面）

在河度領女兒睿帥小學執教的變態秋老師一直借帶女學生到操場玩，並偷拍學生裙底。文同珢將秋老師的變態行為告訴全宰寯，借全宰寯對付秋老師。雖然秋老師被河度領代表律師起訴，卻沒有正式交代其下場。若果秋老師得知是文同珢將惡行透露給全宰寯和河度領，他會否向她報復？

2. 洪英艾會為朴涎鎮報仇？

朴涎鎮媽媽洪英艾假裝不認識女兒。（《黑暗榮耀》畫面）

是否代表洪英艾正密謀救女兒出獄？（《黑暗榮耀》畫面）

朴涎鎮媽媽洪英艾一直都幫女兒收拾爛攤子，包括尹昭熙的死。雖然最後為了自保，將涎鎮的名牌交給文同珢，但最後都被揭發蓄意殺死姜賢南丈夫李錫在並入獄。在最後一集，涎鎮在監獄遇上媽媽洪英艾，但對方竟然裝作不認識涎鎮。劇情並沒有透露洪英艾判刑多少年，但她為人詭計多端，裝作不認女兒可能都盤算著計劃，如果洪英艾先出獄，會否行使權力救女兒及進行報仇？

3. 文同珢與房東太太

房東太太很想念文同垠。（《黑暗榮耀》畫面）

兩人會否再會面？（《黑暗榮耀》畫面）

一直間接協助文同珢復仇的房東太太在劇中透露，文同珢是彼此的救命恩人。最後文同珢亦寫了一封催淚信給房東太太，感激對方當年救過自己，讓自己有機會在春天綻放。而房東太太在天台亦感慨表示：「不知道她會不會突然過來看花呢？」這亦象徵了房東太太對文同珢的想念。

4. 崔惠程與李蓑羅的下場

崔惠程會否找文同垠復仇？（《黑暗榮耀》畫面）

劇情沒有交代李蓑羅是否已經入獄。（《黑暗榮耀》劇照）

李蓑羅因吸毒事件而導致精神崩潰，最後以鉛筆插向崔惠程頸部，而崔惠程亦永久失去聲音。 雖然崔惠程為了報復全宰寯，而將眼藥水換掉導致他雙眼失明，但並沒有交代崔惠程的下場。李蓑羅最後已經殺人不遂而被捕，但劇情並沒有交代她是否已經入獄。

5. 河度領如何得知全宰寯的行蹤？

全宰寯被崔惠程換藥導致失明後，駕駛時更被貨車撞到，最後身處地盤，被河度領推落水泥溺死。不過全宰寯的死卻充滿一點，最後與他通話的是文同珢，但出現的確是河度領，那是否代表了是文同珢與河度領合謀計劃殺死全宰寯？解決全宰寯後，河度領帶睿帥到英國，最後河度領會否返回韓國，或者心軟救朴涎鎮？

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其實第二季播出後，網絡已經瘋傳第三季會於2024年上架，但一概消息都沒有經過證實。對於開拍第三季，網民的反應兩極，有人認為結局已經很圓滿，如果只靠朱如炡的復仇故事有些牽強，不過有劇迷卻認為如果有這麼多伏筆，加上殺人犯姜永天、朴涎鎮及洪英艾都同樣在監獄，應該開拍「監獄復仇記」。