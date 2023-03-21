失孤︱原型人物郭剛堂失踪兒子結婚　劉德華送特別賀禮引熱議

2015年，劉德華於中國內地拍攝的電影《失孤》上映，電影按照郭剛堂的真人真事改編，講述一位農民與兩歲的兒子失散，並於往後15年間，除播種收成的時間以外，一直駕駛着電單車走遍大江南北尋回失踪的兒子的故事。而《失孤》上映後六年，郭剛堂亦與兒子郭振於2021年相認，一家團聚。

失孤原型兒子郭振今日大婚，劉德華送上祝福。（極目新聞）

劉德華於《失孤》裡飾演與兒子失散多年的農民雷澤寛，駕駛着電單車走遍大江南北尋子，一路上亦幫助不少失散的親子。（《失孤》電影劇照）

日前（19日）山東舉行了一場婚禮，正是電影《失孤》原型人物郭剛堂失散24年的兒子郭振大喜之日。婚宴期間，現場的大銀幕播放了《失孤》的電影片段及郭剛堂尋子路上的影片，而電影男主角劉德華亦有派代表前來道賀，更送上一份別具心意的賀禮——《失孤》電影的駕駛執照道具，並傳話表示：「我們知道郭大哥受了很多苦，這個道具對郭大哥具有很重要的意義，今天我要把這個禮物送給大哥，祝願日後的生活能夠幸福美滿。」

在郭剛堂兒子的婚禮上，劉德華派代表送上《失孤》電影裡的道具駕駛執照，作為賀禮。（閃電新聞）

早在《失孤》拍攝期間，劉德華便與郭剛堂互相認識，而早前郭剛堂終於尋回失散24年的兒子時，劉德華亦曾送上祝福：「我感到非常開心和振奮，因為郭大哥被拐了24年的兒子終於跟父母團圓，我佩服郭大哥的堅持。在此，我也呼籲所有的朋友跟我一起支持反拐工作，盼望更多的離散家庭能夠早日實現團圓。」

電影《失孤》原型人物郭剛堂，在電單車尾裝上失踪兒童旗幟極具標誌性。（視覺中國）

劉德華在電影中，改編了郭剛堂在路上尋親的經歷。（《失孤》電影劇照）

除了郭家親朋外，前來道賀的賓友亦包括與郭剛堂經歷親子離散的其他尋親家長，郭剛堂與他們提到尋子的往事時，回憶起自己24年來的東奔西走，跋踄超過40萬公里，路上壞過10架電單車才找到兒子，他感嘆地表示：「這一路上的磕磕絆絆值了，今天就算是圓滿了。」