木村拓哉新劇挑戰全英語對白超流利　與劇組人員彈結他關係超融洽

以海洋生態為背景的驚幻驚悚劇《群》（The Swarm）終於在日前（17日）上架，劇集除了有《權力遊戲》監製Frank Doegler操刀，還有日本「萬人迷」木村拓哉首次衝出亞洲，挑戰全英語對白演出，未播出已令劇迷引頸以待。

《群》於日前播出首兩集，新集數逢星期五於Now TV Now Studio上架。（劇集海報）

《群》改編自Frank Schätzing創作的同名暢銷小說，更奪得德國Kurd-Laßwitz獎年度最佳科幻小說、德國出版界金羽獎等多項文學獎項。劇情主要講述世界各地陸續傳出來自海洋的異常現象，逐步摧毀人類性命，包括鯨魚摧毀船隻、深海螃蟹進行路上攻擊、無數冰蟲破壞大陸坡引起海嘯，而一種致命病原體更擴散到飲用水中，傳播速度極快，導致人類生命逐漸陷入危險。科學家們發現某種操控海洋的智慧生物，為了人類的存亡，並開始追蹤牠。

劇情主要講述世界各地陸續傳出來自海洋的異常現象，逐步摧毀人類性命。（劇集畫面）

《群》改編自Frank Schätzing創作的同名暢銷小說。（劇集畫面）

並由《權力遊戲》監製Frank Doegler操刀。（劇集畫面）

劇集陣容國際化，而在第三集亮相的木村拓哉就飾演日本有遠見的企業及慈善家三船愛斗。由於今次劇中木村需要挑戰全英語對白，他特意學習英語，而預告中亦聽得到他的英語相當流利。木村受訪時透露，劇集帶有環保議題，題材相當少見故決定接拍。

木村拓哉就飾演日本有遠見的企業及慈善家三船愛斗。

木村在劇中大曬流利英語。（劇集畫面）

木村在劇中的角色非常重要。

另外，木村在拍攝花絮中與劇組人員及演員們非常融洽，更在未埋位前彈結他，旁邊亦有工作人員在旁唱歌。他直言劇中的演員都懂得多種語言，自己去到的地方都會聽到日文。其後木村指飾演鯨魚專家的年輕演員Joshua Odjick在殺青時，竟然向自己送上手鏈作禮物，感覺很是溫暖。

木村在拍攝花絮中與劇組人員及演員們非常融洽，更在未埋位前彈結他。