John Wick4︱甄子丹戲份超重不下於奇洛　爆五個字廣東話震驚觀眾

打不死的殺神John Wick於第四集再度回歸！（《殺神John Wick》電影劇照）

被受萬千動作片影迷期待的《殺神John Wick 4》（John Wick：Chapter 4）終於在3月23日上映，電影繼續由奇洛李維斯飾演退休殺手，在地下世界被高桌會（The Hightable）強權追捕，第四集殺到東京、柏林與巴黎等國際大城市，更與甄子丹、真田廣之等亞洲武術電影巨星並肩作戰，明星陣容空前強大，相比首三集更具規模。

以下內容含有《殺神John Wick 4》內容劇透，未睇戲的讀者慎入！

奇洛李維斯飾演的John Wick今集由美國紐約打到日本大阪、歐洲各大國。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

早前發布的電影預告片中，奇洛李維斯揮舞日本武士刀與雙截棍已經令觀眾大為期待，而第四集的東方元素亦比前作更濃厚，故事開首除了發生於日本大阪的穹天奴酒店（Continental）外，由真田廣之飾演的酒店護軍亦融合了武士、忍者的格鬥元素，戲內使用頻見武士刀、飛鏢、日本弓箭等武器。

「宇宙最強」甄子丹在戲中與真田廣之大打出手。（《殺神John Wick 4》預告截圖）

而甄子丹的加入亦令電影的激鬥更熾熱，甄子丹飾演的盲俠殺手凱恩（Caine），雖然眼不能見，但依然能擅使手槍及內藏於手杖裡的長劍，好打程度令人震驚！加上奇洛李維斯以雙截棍致敬已故武打傳奇李小龍，雖然技巧略嫌生疏、靈活度相距甚遠，但仍然是電影的一大亮點。

奇洛李維斯跟「宇宙最強」甄子丹與奇洛李維斯亦由頭打到尾。（《殺神John Wick 4》預告截圖）

甄子丹與奇洛李維斯的對打戲中，兩人同時手執手槍與長劍。（《殺神John Wick 4》預告截圖）

而《殺神John Wick 4》的最大亮點，莫過於奇洛李維斯於戲中唯一一句廣東話對白。奇洛李維斯一路由美國紐約殺到德國柏林，在一家夜店裡與一位大鱷、甄子丹等會面，而夜店大鱷出爾反爾，暗地裡與高桌會合謀，令甄子丹與奇洛李維斯怒不可遏。

奇洛李維斯與甄子丹於德國柏林一家夜店裡與當地大鱷會面。（《殺神John Wick 4》預告截圖）

大鱷出爾反爾，令奇洛李維斯與甄子丹怒不可遏，當場大打出手。（《殺神John Wick 4》預告截圖）

在電影裡原本全程以英文講對白的甄子丹，突然以廣東話講：「你真係個X街X家鏟！」而奇洛李維斯亦跟着說：「X街X家鏟！」令所有觀眾大跌眼鏡，亦因此成為全片最大亮點。

奇洛李維斯在電影中竟然講廣東話粗口對白。（《殺神John Wick 4》預告截圖）