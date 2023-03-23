沙贊2｜薩克利列維指控The Rock打壓　目的建立黑阿當王朝

DC超級英雄電影《沙贊! 眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods）近日上映，可惜口碑與票房皆不似預期，北美開畫周末三日收3420萬美元（約2億6680萬港元），比上一集大跌2000萬美元，而在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）的評分只得52%好評度，成為「爛片」。

薩克利列維在IG分享報導，證明《沙贊! 眾神之怒》被The Rock打壓。（網上截圖）

《沙贊! 眾神之怒》不單要面對失利，近日又爆出更多是非，男主角薩克利列維（Zachary Levi）日前在Instagram的限時動態分享了一個外媒的貼文，內容講述「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）如何打壓《沙贊! 眾神之怒》，包括拒絕沙贊在《黑阿當》（Black Adam）的片尾彩蛋中出現，以及阻止「正義協會」（Justice Society）的角色現身《沙贊! 眾神之怒》。

《黑亞當》票房失利，加上James Gunn上場，相信續集無緣面世。（劇照）

報導指狄維莊遜為了將自己變成DC電影世界的核心而打壓《沙贊》，甚至拉攏亨利卡維爾（Henry Cavill）飾演的「超人」加入，但新主腦James Gunn上場後開始大革新，結果The Rock與亨利卡維爾雙雙被叮走，反而《沙贊》有得留低。