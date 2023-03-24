殺神John Wick｜細數奇洛李維斯情史　舊愛車禍慘死、曾秘密訂婚

《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）本周上映，奇洛李維斯（Keanu Reeves）第四度飾演殺手John Wick，與新加入的甄子丹有連場大戰，已叫人十分期待，而電影的評價亦相當高，在「爛番茄」（Rotten Tomatoes）的好評度高達95%。

《殺神John Wick》中的奇洛一直對亡妻念念不亡，現實中的他亦非常長情。（劇照）

戲中奇洛李維斯對因病離世的妻子念念不忘，為了亡妻所送給他的小狗而大開殺戒，冷酷外表下是個情深意重的愛妻號。而現實中的奇洛同樣十分重感情，雖然身為世界級男神，但情史寥寥可數，前女友流產及命喪車禍，帶給他不能磨滅的傷痕。

Jennifer Syme的死對奇洛打撃甚大。（網上圖片）

奇洛李維斯於1998年在派對上認識了導演大衛連治（David Lynch）的助手Jennifer Syme，二人很快便墮入愛海，而Jennifer Syme亦成為奇洛入行十多年來，首位公開承認的女友。二人交往不久女方便懷孕，可是到八個月時卻宣告胎死腹中，這個沉重打撃大大影響了他們的感情，導致第一次分手，不過之後又復合。

奇洛曾跟女星Autumn Macintosh傳出婚訊，但最後無疾而終。（Twitter圖片）

2001年4月，Jennifer Syme在洛杉磯遇上嚴重車禍死亡，當時正在拍攝《22世紀殺人網絡2：決戰未來》（The Matrix Reloaded）拋下工作為女友打點身後事，更於葬禮上親自扶靈，並於訃聞上以「the love of her life」來形容自己。面對摯愛死亡，奇洛曾以「非常非常困難去面對」來形容，往後更長達19年沒有公開新戀情。

奇洛於2017年受訪時更揚言今生不會再找到另一半，想不到兩年後就跟Alexandra Grant公告戀情。（視覺中國）

在Jennifer Syme死後，奇洛曾被傳更多位女性約會，包括電影製片Brenda Davis及演員China Chow等，2004年更傳出他跟女星Autumn Macintosh訂婚，不過他始終沒有承認任何一位，直至2019年，奇洛公開承認跟相識十年的藝術家Alexandra Grant的相戀，二人結伴出席公開場合宣告戀情，但平時對拍拖一事甚為保密，絕少公開談及戀情，貫徹奇洛的低調性格。