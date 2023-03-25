John Wick4︱甄子丹美國專訪被挖黑歷史　重播塵封38年舊片極尷尬

全球動作武打片影迷期待的《殺神John Wick 4》（John Wick：Chapter 4）終於在3月23日上映，電影繼續由奇洛李維斯飾演退休殺手，被地下世界集體圍捕，第四集更殺到東京、柏林與巴黎等國際大城市，今集更有甄子丹驚喜加盟，飾演一位盲眼殺手、與奇洛李維斯正面交鋒，明星陣容空前強大。

甄子丹加入奇洛李維斯主演的電影《殺神John Wick 4》，飾演一位盲眼的殺手。（IG：@donnieyenofficial）

奇洛李維斯跟「讓賽版」的甄子丹正面交鋒。（《殺神John Wick 4》預告截圖）

奇洛李維斯跟「宇宙最強」甄子丹大打出手。（《殺神John Wick 4》預告截圖）

日前，甄子丹接受美國名嘴Jimmy Kimmel訪問，在節目上重播生涯參演的第二部電影《情逢敵手》的片段，塵封38年的童顏出現於美國全國電視框內，令年近60歲的甄子丹極為尷尬。

甄子丹日前接受美國名嘴Jimmy Kimmel的訪問，為《殺神John Wick 4》電影進行宣傳。（影片截圖）

於1985年上映的香港電影《情逢敵手》，由袁和平自導自演，甄子丹、羅美薇飾演男女主角，是甄子丹生涯主演的第二部電影作品，結合武打動作與霹靂舞的元素，極為新穎。在片段中，甄子丹在房間起床，隨即伸展筋骨、一邊跳舞一邊從睡衣換成便服，全程亦配合舞步與踢腿動作，盡顯甄子丹年輕時的過人柔軟度與敏捷身手。

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而片段最精彩之處，則是甄子丹設法穿上一隻被放在書架頂層的白布鞋。甄子丹在狹窄的房間內凌空起跳、踢腿，右腳便穿在白布鞋之中，然後更靠牆劈腿、綁好鞋帶，完成整個換衫過程。甄子丹在節目上重溫片段後尷尬大笑，掩面表示：「這非常尷尬！」亦表示自己不會每日按這套路換衫，令節目現場觀眾大笑。