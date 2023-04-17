金像獎2023︱《飯戲攻心》成功入屋香港　林明禎︰我都係一份子！

「大馬女神」林明禎於《第41屆香港電影金像獎》上，憑去年賣座作品《飯戲攻心》獲提名「最佳女配角」，是林明禎2017年參演電影《救殭清道夫》至今，首次提名金像殊榮。林明禎在《飯戲攻心》裡飾演女神「阿Meow」，與男主角黃子華有大量對手戲份，憑半鹹淡廣東話及搞笑同時細心動人的演出成功入屋。早前林明禎接受《香港01》專訪，談到曾經考慮過放下演藝事業追尋兒時夢想，而接拍《飯戲攻心》對她而言亦似上了一場演技課。

「大馬女神」林明禎憑《飯戲攻心》獲得香港電影金像獎「最佳女配角」獎。早前她曾接受《香港01》專訪，分享她作為演員的心路歷程。（葉志明 攝）

去年《飯戲攻心》取得超過7700萬元本地票房，成為香港電影史上港產票房榜第三位的作品，而林明禎亦因為阿Meow一角大賺知名度，她在專訪中透露《飯戲攻心》對她廣東話能力的挑戰，相比她過去的作品更高，因此獲得更大的進步：「全程80%都係廣東話！所以我覺得演完這部戲，更讓香港觀眾認識到林明禎！」

林明禎在《飯戲攻心》飾演KOL女神阿Meow，角色令她非常入屋。（《飯戲攻心》電影劇照）

林明禎認為《飯戲攻心》令香港觀眾更認識自己。（葉志明 攝）

而從小接觸香港電影的明禎，亦表示對香港歸屬感比過去更濃厚：「透過銀幕睇到香港街道，同埋閃閃發光嘅招牌，我唔知點解對香港有一種莫名嘅憧憬！」她續指：「而家參與好多廣告，都係用一種『我都係一份子』然後來分享（香港）。一半係一份子、一半係旅客嘅角度，去看原來香港咁靚！」明禎表示此前有過異鄉人的感覺：「有一陣子經常飛來飛去，擔心冇安全感，但係現在有一種四海為家！」更表示有工作的地方，她便會漸漸視為家。

林明禎在訪問中坦言曾覺得自己在香港是異鄉人，有過安全感不足的一段時間。（葉志明 攝）

在迎來《飯戲攻心》的演藝成就高峰前，林明禎雖然頗受歡迎，卻一直未有重要的代表作品。明禎表示自己沒有想過放棄，卻曾經打算先放低演藝事業、朝向另一追尋兒時另一夢想：「疫情之前，我有想過去其他我想去嘅地方開餐廳，因為我好鍾意食物，所以一直以嚟、以前嘅夢想就係當廚師！」幸好疫情令她的計劃未有實行，又在香港遇到不少工作機會，於是繼續發展演藝事業至今。

林明禎的夢想曾經是成為廚師！（葉志明 攝）

林明禎又分享到她的拿手名菜與下廚的滿足感：「我屋企人最鍾意我煮嘅蜜汁排骨同埋醉蝦蒸蛋！其實好簡單嘅煮法，但係我每一次返到屋企，屋企人都會想食我煮嘅呢幾種菜。我好鍾意煮好多好多嘢，然後我嘅屋企人狼吞虎嚥咁完我煮嘅飯，我就有好多嘅成功感，係呢種成功感令我由細到大好想做廚師！」

林明禎表示下廚最大的滿足感，在於看見家人狼吞虎嚥地吃完她親手煮的餸菜！（葉志明 攝）

林明禎近年活躍於拍攝電影，她坦言電影令自己著迷：「我而家嘅感覺係越拍越愛！有咩角色，只要劇本好，我就去㗎喇！」她亦指「因為《飯戲攻心》嗰時我會接，係因為《飯戲攻心》係最好嘅演技課！畀我學好我嘅廣東話！」至於《飯戲攻心》續集，明禎表示非常期待，然而受訪時劇本尚未完成，所以亦未能分享更多角色發揮的細節。

《飯戲攻心》續集在林明禎受訪時尚在籌備劇本中。（葉志明 攝）

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