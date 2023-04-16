金像獎2023︱《神探大戰》劉青雲三度封帝　初約郭藹明被誤會借錢

「第41屆香港電影金像獎」今日（16日）舉行，向來被受觸目的「最佳男主角」獎，由劉青雲憑《神探大戰》的李俊一角奪得，擊敗《白日青春》黃秋生及《正義迴廊》麥沛東及楊偉倫，亦是劉青雲從影40年以來第三度於金像封帝。

劉青雲於1982年加入無綫電視藝員訓練班，出道初期主力拍攝電視劇，著名作品包括《新紥師兄》及《大時代》，並於90年代開始轉至電影圈發展。劉青雲有無數電影代表作，曾先後17次提名金像獎「最佳男主角」，此前憑《我要成名》及《竊聽風雲3》獲封影帝，被公認為香港電影演技極佳的男演員，過去亦經常與爾冬陞、杜琪峯、韋家輝、林嶺東、陳木勝等著名導演合作。

劉青雲憑《神探大戰》第三度奪得曼佳男主角。（直播截圖）

劉青雲於《神探大戰》再次與韋家輝合作，飾演精神失常的前警方傳奇神探李俊。（《神探大戰》電影劇照）

與郭藹明恩愛29年

劉青雲於「第34屆香港電影金像獎」憑《竊聽風雲3》二度獲封影帝時，在頒獎台上以「太空船論」感謝愛妻郭藹明多年來對自己的支持，作為他的支柱與基石，劉青雲當年在頒獎台上表示：「每次當我揸住隻太空船，飛到去宇宙唔知邊一到嘅時候，妳總係有辦法令我安全咁返嚟地球。」在劉青雲深情的告白背後，二人相識相戀的故事亦是影壇之中的一段佳話。

劉青雲於第31屆香港電影金像獎憑《竊聽風雲3》再封影帝，於台上致謝時向妻子郭藹明表白的「太空船論」成為一時佳話。（影片截圖）

在金像獎台下的郭藹明聽到劉青雲的「太空船論」，又覺好笑、又非常感動。（影片截圖）

劉青雲與郭藹明於無綫電視合作拍攝《大時代》時認識，郭藹明為1991年香港小姐冠軍，不僅知性秀慧，而且於美國名校南加州大學機械工程系碩士畢業，學歷甚高。二人雖然於拍攝《大時代》時認識，卻未因此結緣，及後在周慧敏穿針引線、出席自己的演唱會後，才擦出愛火，在交往4年後在1998年結婚。

郭藹明為1991年香港小姐冠軍。（視覺中國）

劉青雲與郭藹明於1998年結婚。（資料圖片）

劉青雲與郭藹明於拍攝劇集《大時代》時認識。(《大時代》劇集劇照 )

據指劉青雲曾在電視節目上憶述當年約會郭藹明的小插曲，指當時自己沒有車，郭藹明駕車前來接他，而郭藹明當時更誤會劉青雲要向她借錢，因為平常劉青雲並不會與她談話，遑論會邀約出街約會，所以突然打電話給她讓她認為舉動不太尋常。想不到劉青雲鼓起勇氣打的一通電話，令二人因此展開感情，直至今日。

及後郭藹明更在演藝事業如日中天時，毅然為劉青雲淡出娛樂圈。雖然二人膝下無兒，但郭藹明多年來仍深居簡出，專注照顧劉青雲、持家有道。而郭藹明淡出而來亦偶有陪同丈夫出席頒獎禮及大小公開活動，二人的甜蜜互動亦證明感情多年不禁，愛得越來越濃。

郭藹明不時陪同劉青雲出席公開活動，二人的甜蜜互動令人稱羨。(vcg.com)