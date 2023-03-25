棟篤特工︱黃子華電影翻身之作　6大創作秘聞原先係部廿集電視劇

自2022年四月，戲院在疫情緩和下重新營業，香港電影在過去一年裡進入豐收年，屢創票房奇蹟，其中猶以黃子華主演的《飯戲攻心》與賀歲片《毒舌大狀》為甚，分別斬獲7707萬港元及1億640萬港元，暫居香港電影史上港產票房紀錄第三位及第一位！

由黃子華主演的賀歲電影《毒舌大狀》，票房超過1億640萬，成為香港電影史上票房最高的港產電影作品。（《毒舌大狀》電影劇照）

由黃子華主演、陳詠燊執導的電影《飯戲攻心》，亦是2022年的香港電影票房奇蹟之一，收報7707萬港元本地票房，暫居香港電影史上港產票房榜第三位。（《飯戲攻心》電影劇照）

黃子華成為億萬電影男主角前，多年來在電影市場經歷不少跌碰，更曾經被稱為「票房毒藥」，而在成為「票房仙丹」前，黃子華於2018年在電影事業上首次得到突破，憑《棟篤特工》一洗污名，該作品亦成為當年年度港產票房冠軍，打破自九十年代起的宿命。

黃子華在《飯戲攻心》與《毒舌大狀》前，曾經憑《棟篤特工》一舉翻身，洗脫「票房毒藥」污名。（《棟篤特工》電影劇照）

《棟篤特工》成功令黃子華一片翻身，上映後黃子華曾經與佘詩曼及一眾製作團隊開Live，更於直播期間大爆製作秘聞，當中有不少令觀眾出乎意料的細節曝光，令《棟篤特工》更添趣味，以下與大家一同重溫子華與阿佘當年分享的製作秘聞。

《棟篤特工》成功背後，有不少鮮為人知的秘聞。（《棟篤特工》電影劇照）

1.劇集變電影

黃子華與佘詩曼身為《棟篤特工》的男女主角，不難令人聯想到二人於電視框裡合作、紅極一時的劇集《絕代商驕》。劇集於2009年播出時，最高收視雖然臻至40點，然而子華與阿佘卻未有因此開拍續作或在短期內再度合作。直至拍攝《棟篤特工》前，佘詩曼事隔多年希望請子華再度合作電視劇，阿佘當年曾透露：「因為我仲有20集劇集約，於是就諗起子華睇下佢有冇興趣。」但傾談之下竟然輾轉變成拍電影，更造就了黃子華電影事業的翻身之作。

黃子華與佘詩曼於《絕代商驕》合作後，事隔多年才於《棟篤特工》再次聚頭。（《棟篤特工》電影劇照）

2.阿佘原本做忍者？

佘詩曼與黃子華再度合體，在戲中飾演一位爬升至保安局長的女警，與作為特務的黃子華對手戲連場。但在當年的直播期間，劇組大爆劇本初稿中，阿佘竟然飾演一位女忍者！雖然台前幕後未有進一步透露更多劇本初稿的資訊，但相信觀眾會不禁好奇，《棟篤特工》劇本原初構思究竟如何設計。

佘詩曼在《棟篤特工》裡飾演保安局長，與飾演特工的黃子華有不少對手戲。（《棟篤特工》電影劇照）

3. 足本版接近3個鐘

《棟篤特工》除了令黃子華與佘詩曼一對電視劇情侶重聚外，亦有大量明星演員客串登場，令長達100分鐘的上映版彩蛋極為密集，節奏奇快，幾近令觀眾感到窒息。黃子華於當年直播期間提及，電影足本版本身長達160分鐘，但因應排片因素，於是忍痛剪輯至100分鐘內。而子華當時亦表示：「我都想大家有機會睇到一個常速版，要睇下有冇機會。」《棟篤特工》最後亦沒有上映足本加長版，似乎已石沉大海，但相信影迷至今仍然希望能夠一睹子華當年最為滿意的足本演出。

原來《棟篤特工》原本長近3個鐘頭，唔知剪走片段中，黃子華原本有甚麼搞笑橋段呢？（《棟篤特工》電影劇照）

4.一Take過飲晒兩公升酒

黃子華飾演的特工陳好仁，在戲中一幕，將一碗約兩公升的湯加薄荷酒一飲而盡，該幕子華不僅親身上陣，用半分鐘飲完薄荷酒，原來在拍攝時更一Take過完成。子華在直播期間透露：「導演想我飲有顏色嘅嘢，我以我選擇加薄荷酒，因為如果叫道具大哥整一啲有顏色嘅嘢畀我飲，我會仲驚。」

《棟篤特工》裡，黃子華曾經一口氣飲盡兩公升湯加薄荷酒，拍攝時亦一Take過搞掂。（《棟篤特工》電影劇照）

5.導演、子華曾合作《一蚊雞保鑣》

《棟篤特工》由導演張家傑執導，原來導演此前與黃子華曾經合作，拍攝《一蚊雞保鑣》時為自導自演的黃子華擔任第二副導演。《一蚊雞保鑣》於2002年上映時，票房極為慘淡，僅收報11萬港元，而《棟篤特工》則創下4470萬港元，成績相差超過400倍！相信《棟篤特工》令黃子華一舉翻身擺脫「票房毒藥」之名，導演張家傑亦功不可沒。

《一蚊雞保鑣》票房奇差，上映時僅錄得11萬港元，黃子華亦曾於棟篤笑中自嘲自己是天才，能夠想到一個能預料票房結果的戲名。（《一蚊雞保鑣》電影劇照）

6.劇本寫足兩年導演差啲放棄

《棟篤特工》在開拍前，劇本籌備橫跨兩年之久，雖然主創團隊已經先領酬勞，但在未知能否開戲的情況下，亦未有想像過需要捱足兩年。導演張家傑曾經在一次會議後，於Whatsapp群組表示：「各位，我嘅工作到此為止，我仲要養家活兒。」字裡行間充滿辛酸，但慶幸《棟篤特工》最後成功開拍，更成為當年的港產票房冠軍，相信一切艱辛最後也算值得。