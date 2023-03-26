The Rock巨石強森被兩位幼女圍攻 被唇膏搽勻光頭意外撞樣紅骷髏
撰文：莫匡堯
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荷里活動作巨星、主演《黑亞當》的The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson），以一身橫練壯碩的肌肉深入觀眾影迷的印象，他的電影作品亦突顯出他的男人味與硬漢態度，同時The Rock是觀眾心目中的慈父孝子，對母親及三位女兒寵愛有加。
今日The Rock於社交媒體上發布一段短片，與兩位年幼的女兒Jasmine Johnson、Tiana Johnson在家中互動，並用唇膏將他辨識度極高的光頭與臉頰塗成粉紅色，十足Marvel超級英雄電影中的紅骷髏。面對爬在自己身上，不斷用唇膏往自己光頭及臉上「填色」的兩位女兒，The Rock顯然頗為無奈，但見女兒似乎非常快樂，便沒有加以阻止。
The Rock在片段中與兩位女兒的對話更為有趣，當The Rock問女兒：「我英俊嗎？」女兒竟回答：「英俊是甚麼意思？你是個女生！」The Rock沒料到女兒會這樣說，便再問：「我是個女生？不！我是男人！」但女兒依然堅持每身壯碩肌肉的父親是女生。The Rock的女兒更一邊往父親頭上塗唇膏，一邊說：「我們會讓你感到煥然一新！」而小女兒Tiana更尖叫：「爸爸！我去拿我的化妝用品！」The Rock顯然已經進入半放棄狀態，只能夠笑說：「我不需要化更多妝了！我想我夠了！」
The Rock除了是公認的銀幕硬漢外，他亦竭力打造顧家好爸爸的形象，亦因此令他大受觀眾歡迎，成為一位在美國相當「入屋」、形象健康的巨星，間接也令The Rock多年來帶來不少廣告及產品代言的收入。