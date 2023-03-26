The Rock巨石強森被兩位幼女圍攻　被唇膏搽勻光頭意外撞樣紅骷髏

荷里活動作巨星、主演《黑亞當》的The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson），以一身橫練壯碩的肌肉深入觀眾影迷的印象，他的電影作品亦突顯出他的男人味與硬漢態度，同時The Rock是觀眾心目中的慈父孝子，對母親及三位女兒寵愛有加。

《黑亞當》為「The Rock」狄維莊遜第一次飾演超級英雄，在他的銀幕硬漢形象上再加一份超能力。（《黑亞當》電影劇照）

今日The Rock於社交媒體上發布一段短片，與兩位年幼的女兒Jasmine Johnson、Tiana Johnson在家中互動，並用唇膏將他辨識度極高的光頭與臉頰塗成粉紅色，十足Marvel超級英雄電影中的紅骷髏。面對爬在自己身上，不斷用唇膏往自己光頭及臉上「填色」的兩位女兒，The Rock顯然頗為無奈，但見女兒似乎非常快樂，便沒有加以阻止。

The Rock狄維莊遜的兩位幼女在影片中不斷用唇膏在他臉頰及光頭上填色。（The Rock IG影片截圖）

紅骷髏是Marvel漫畫電影《美國隊長：復仇者先鋒》的德軍軍官，亦是原祖美國隊長的首位敵對角色。（《美國隊長：復仇者先鋒》電影劇照）

The Rock在片段中與兩位女兒的對話更為有趣，當The Rock問女兒：「我英俊嗎？」女兒竟回答：「英俊是甚麼意思？你是個女生！」The Rock沒料到女兒會這樣說，便再問：「我是個女生？不！我是男人！」但女兒依然堅持每身壯碩肌肉的父親是女生。The Rock的女兒更一邊往父親頭上塗唇膏，一邊說：「我們會讓你感到煥然一新！」而小女兒Tiana更尖叫：「爸爸！我去拿我的化妝用品！」The Rock顯然已經進入半放棄狀態，只能夠笑說：「我不需要化更多妝了！我想我夠了！」

The Rock狄維莊遜父女的對話非常逗趣，兩位女兒不斷堅稱男人味極重的父親是一位女生。（The Rock IG影片截圖）

The Rock狄維莊遜面對兩位幼女的「攻勢」，到最後已進入半放棄狀態。（The Rock IG影片截圖）

The Rock除了是公認的銀幕硬漢外，他亦竭力打造顧家好爸爸的形象，亦因此令他大受觀眾歡迎，成為一位在美國相當「入屋」、形象健康的巨星，間接也令The Rock多年來帶來不少廣告及產品代言的收入。