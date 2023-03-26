黑暗榮耀2︱宋慧喬半裸拍攝20秒出浴戲　3招極速減磅瘦出少女身材

被譽為復仇神劇的《黑暗榮耀》自去年底播出首季已引起極大迴響，第二季回歸後至今仍登上Netflix全球排行榜的三甲位置，更帶挈劇中主角爆紅。主角宋慧喬首次挑戰暗黑角色獲劇迷激讚，更表示她棄掉女神形象展開復仇令人另眼相看，而劇中的一場20秒半裸出浴戲更成為網民熱烈討論的話題！

《黑暗榮耀》被譽為復仇神劇。（《黑暗榮耀》海報）

現年41歲的宋慧喬為配合復仇角色的角色設定，首次放下女神形象，只化上淡妝不修邊幅，全劇都老態盡現，將復仇角色發揮得淋漓盡致，獲得高度評價，而《黑暗榮耀》更成為她的人生代表作。

宋慧喬在《黑暗榮耀》中表現大獲好評。（Instagram@kyo1122）

宋慧喬首次棄掉女神形象展開復仇令人另眼相看。（instagram@kyo1122）

宋慧喬在首季繼在朱如炡（李到晛飾）面前脫到只剩內衣褲，展示傷痕時已經引發話題。來到第二季，宋慧喬在第15集中一場20秒出浴戲半裸上陣大騷美背，有大批劇迷都表示宋慧喬瘦到皮包骨，有人則讚宋慧喬為劇集瘋狂減肥非常專業。不過作為演員需要體力進行拍攝工作，宋慧喬曾透露自己花了數個月積極減磅，除了只吃蒟蒻飯，更有3招不用捱餓的快速減磅方法。

宋慧喬在劇中有一場20秒的半裸出浴戲。（《黑暗榮耀》畫面）

真係好瘦......（《黑暗榮耀》畫面）

1. 豆腐減肥法

在減重期間，宋慧喬跟隨豆腐減肥法。方法非常簡單，照場吃三餐，早餐和晚餐可以較為豐富，但只能吃得清淡、健康的原食物及避免油炸肥膩食物，至於晚餐就只可以吃豆腐。另外，豆腐罕有豐富的礦物質及蛋白質，加上卡路里極低，多吃幾塊都沒有問題。

有不少人大讚宋慧喬現時狀態比初出道更漂亮。（instagram@kyo1122）

減磅後一直保持著少女身材！（instagram@kyo1122）

2. 6時後禁食

雖然宋慧喬一日三餐正常進食，但每餐都會嚴格規管進食時間，三餐分別於早上8時、中午12時及晚上6時。另外，更堅持每天6時吃完晚餐後就禁食，這樣腸胃就有足夠時間進行消化。

應該係出道至今最瘦！（instagram@kyo1122）

3. 每天一杯檸檬水

除了控制飲食及做適當運動之外，宋慧喬曾透露自己每天都會喝一杯檸檬水，亦成為自己不能或缺的習慣。檸檬水含有維他命，能加速身陳代謝，亦能刺激腸道蠕動，幫助排出毒素減少宿便。

點擊下圖看宋慧喬出浴戲：