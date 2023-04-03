民選電影大獎｜投選7大獎項　鄭秀文再戰影后姜濤出戰原創歌曲

香港電影在2022年，經歷高低起伏的一年，由年初因疫情封院連賀歲片都冇得上，到四月戲院重開，多部香港電影累創佳績，千呼萬喚的《明日戰記》票房大收超過$8,100萬港元，《飯戲攻心》都上破$7,700萬，就連三級作《正義迴廊》都突破$4,300萬大關，為香港電影創下多個不可能的紀錄。



來到2023年，一眾大放異彩的香港電影，將會聚集在今屆香港電影金像獎上，競逐各大獎項。《香港01》同時便舉行《民選電影大獎2023》，讓大家投入這股電影浪潮，感受熾熱氣氛，投選你最愛的最佳電影、男女主角、男女配角、新演員及原創歌曲7個獎項。投票的朋友更有機會獲豐富禮品。



玩法：完成以下任務，即有機會贏以下獎賞及角逐終極大獎



任務一）即日起至4月12日前完成7項電影大獎投票

任務二）答簡單問題*

任務三）完成《香港01》App內會員帳戶頁*

*完成任務二及三，《香港01》編輯將以答題內容最有創意、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案作為是次揀選得獎者的準則，被選中之得獎者可獲maxcare心動椅乙張(名額1個：價值$32,800)或$30「01現金券」(名額50個)。

獎品



獎賞1：新登記及從未玩過獎賞遊戲之會員只需完成投票即獲888「01積分」，現有會員則可獲388「01積分」(名額有限，先到先得);

獎賞2：完成會員帳戶頁即賺588「01積分」；

獎賞3：$30「網購現金券」(名額50個；於「01網購」及「01空間」於購物及購票滿$300即可使用，每張單實付金額可以賺埋「01積分」，購物滿每$1賺取1「01積分」，下次購物時再「積分當錢使」！)

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各大獎項投票資訊



由古天樂主演及擔任總監製的《明日戰記》，開創香港科幻電影新紀元，後續仲有動畫製作。（《明日戰記》劇照）

最佳電影

今年入圍的五部最佳電影分別是開創香港科幻電影新紀元，由古天樂主演及擔任總監製的《明日戰記》；以大角咀弒父母案作藍本，全城偵緝犯案動機及第二被告有否參與殺人的《正義迴廊》；以《神探》原型再創新篇章，複雜程度超越前作的《神探大戰》；記錄香港在疫情最嚴峻下，基層生活舉步維艱的《窄路微塵》；攝製十年，優先場大獲好評，最後卻因參與者不願公映而終止上畫的紀錄片《給十九歲的我》。

相中四位朋友，紛紛都有入圍獎項，兩位男主角更直接挑戰影帝寶座。（《正義迴廊》劇照）

最佳男主角

男主角之爭，簡單區分是影帝與新人較量，黃秋生憑《白日青春》先奪金馬影帝加持，有利助攻金像獎。劉青雲的《神探大戰》，角色複雜度可見一斑，能演繹得乾淨利落絕不簡單。同樣來自《正義迴廊》的麥沛東、楊偉倫，二人跟被告原型極神似，而且兩位的互動有雙生的效果，缺一不可實難作抉擇。最後憑《窄路微塵》首度入圍的男主角的張繼聰，為這基層角色添彩添神，早前更已奪得香港電影評論學會大獎最佳男演員，實力不容置疑。

角色橫跨近廿年，鄭秀文一樣駕馭自然，成為今屆大熱。（《流水落花》劇照）

最佳女主角

最佳女主角方面，焦點都落在第七度入圍的鄭秀文，今次憑《流水落花》，素顏貼地演繹的天美姨姨，實屬一道溫柔攻擊，雖然呼聲極高，但對手亦不容忽視。首次入圍的有《正義迴廊》蘇玉華，在電影中浸出陣陣舞台劇的逼力，演出亮麗。袁澧林憑《窄路微塵》首度入圍，表面最普通不過的少女氣息，隱藏最惹人憐愛的經歷。再演阿媽角色的毛舜筠，在《阿媽有咗第二個》是一名星媽，少了生活澀味，添上母愛細膩。好一段時間未拍港片的張艾嘉，一出手就是最濃郁香港情懷的《燈火闌珊》。

許冠文貴為第一屆最佳男主角，上屆更獲終身成就獎，如果今年再奪最佳男配角，又是一項紀錄。（《風再起時》劇照）

最佳男配角

最佳男配角有首度入圍的林海峰，憑《正義迴廊》演繹寸嘴律師，既不失個人風格亦能保持劇情氛圍，高難度配合。多年來擔任杜琪峯執行及副導演的羅永昌，個人執導作無數，但今次就憑《阿媽有咗第二個》獲提名演技獎，相信連當事人都想不到。去年獲終身成就獎，今年憑《風再起時》入圍最佳男配角，無論贏定輸都記得要笑住喊。候選完男主角，男配角又見到佢，張繼聰《飯戲攻心》。同樣是《飯戲攻心》，三弟陳湛文都有入圍，當年都憑《三夫》入圍最佳新演員。

蝦頭楊詩敏在《正義迴廊》飾演唐文奇家姐，在庭的爆喊令人動容。（《正義迴廊》劇照）

最佳女配角

《飯戲攻心》同樣有雙提名，分別是哎呀大嫂林明禎及三嫂王菀之，期待兩位可以上台親一個，Oh Yeah！曾經憑《叔‧叔》奪最佳女配角的區嘉雯，今年以《窄路微塵》飾演窄哥媽媽再戰。《緣路山旮旯》余香凝的咩姐角色，一段個人Solo，印象難忘。最後有楊詩敏（蝦頭），在《正義迴廊》飾演唐文奇家姐，在庭的爆喊令人動容，係咪屈佢都好，演技上絕對無問題。

Edan呂爵安憑《闔家辣》及《過時過節》獨佔2個新演員提名，形成自己打自己局面。（《闔家辣》劇照）

最佳新演員

一個有趣局面，MIRROR二人出戰佔上三席，事關呂爵安憑《過時‧過節》及《闔家辣》雙提名，至於柳應廷就憑《阿媽有咗第二個》代姜濤出戰。不過另外兩位對手都殺氣騰騰，《燈火闌珊》的周漢寧，有看《教束》都感受到他的演技不錯。最後一位是《白日青春》的林諾，10歲人仔無懼影帝黃秋生，連場較量都演得流暢自然。

姜濤主唱的主題曲《風雨不改》，為姜濤帶來第一個金像獎提名。（IG/ @kearenpang）

最佳原創歌曲

姜濤無緣競逐最佳新演員，但就憑《阿媽有咗第二個》的《風雨不改》出戰最佳原創歌曲，其餘四位對手包括洪嘉豪《活誰的命》（正義迴廊）、Ansonbean、Winka@Collar《明日之明日》（明日戰記）、鄭秀文《我這樣活了一天》（流水落花）、王菀之《狠愛狠愛你》（飯戲攻心）。