白日青春｜導演笑指要向東行偏向西走　黃秋生：即係兜圈話我麻煩

香港電影《白日青春》由馬來西亞籍導演劉國瑞首次執導，黃秋生、周國賢、林諾等主演，電影今日（27日）舉行首映禮，導演攜同憑本片首封金馬影帝的黃秋生、林諾及火火等演員一同出席。《白日青春》早前於第41屆香港電影金像獎提名四項大獎，包括「最佳男主角」、「最佳編劇」、「最佳新演員」及「新晉導演」。

《白日青春》今日舉行首映禮，導演劉國瑞攜同金馬影帝黃秋生、林諾、太保、火火等一眾演員出席。（葉志明 攝）

金馬影帝黃秋生與金馬「最佳新晉導演」劉國瑞，在開鏡禮上接受訪問，提及與新導演合作的得着，秋生笑指：「最大嘅得着咪得到一個金馬獎囉！」難得與秋生合作，劉國瑞表示獲益良多，但秋生則反而笑指，自己沒有刻意指導劉國瑞的拍攝：「片場我好忙㗎！唔得閒㗎！」劉國瑞解釋指：「佢唔會講出嚟，但係會做一次畀你睇，我再仔細觀察。」秋生見劉國瑞說得大方得體，便開玩笑指：「初頭識你都唔係咁，嗰時好清純、點解咁狡猾嘅？所以人哋話（電影圈）係個大染缸就係咁解！」

黃秋生與《白日青春》導演劉國瑞接受訪問時，秋生笑指導演被電影圈的染缸污染。（葉志明 攝）

劉國瑞繼續分享與秋生的合作：「因為秋生哥係有個性嘅演員嘛！你叫佢做乜呢、佢就特登唔做畀你睇嘅！但係你唔講呢、佢又反而會做畀你！」秋生隨即笑指：「佢即係兜個圈話我好麻煩！」劉國瑞笑畢續指：「作為一個演員，佢係有處理過個角色嘅，設計咗好多喺哲學上點處理個角色，你唔可以同佢喺表面上傾，一定要喺個（角色）深處去傾。」他亦表示秋生演戲變化的細節，許多時只有導演能夠留意得到，在每一個鏡頭裡能夠看見秋生將未滿意的細節修正。

《白日青春》導演劉國瑞指黃秋生是一位有性格的演員，秋生笑指對方兜圈投訴自己麻煩。（葉志明 攝）

在《白日青春》裡，許多角色由非華裔演員擔任，劉國瑞表示具有一定難度，試鏡亦花近半年時間完成，並從學校、NGO、社區中心著手，接觸超過二百位小數族裔演員。而林諾在首映禮上曾表示，其中一個被父親拉耳仔懲罰的鏡頭，重拍了十多次，秋生指自己沒有教他改善方法，更笑指：「關我咩事啊！我又唔係做佢老豆！佢同我（對戲）就冇問題！」導演則笑指對秋生哥在場的戲份非常放心，反而需要給予空間林諾尋找屬於自己的節奏。