梁朝偉成首位亞洲演員獲威尼斯終身成就獎　楊潤雄︰我們非常興奮

梁胡偉成首位華人演員獲威尼斯電影節終身成就金獅獎。

《第80屆威尼斯國際電影節》將於今年8月30日至9月9日舉行，大會今日（27日）公布梁朝偉獲得終身成就金獅獎，而他亦是首位華人演員獲得該獎項，偉仔得知電影節公布消息之後表示：「我對嚟自威尼斯雙年展嘅消息感到不勝榮幸，希望同我合作過嘅所有電影製作人一齊慶祝呢個獎項，呢個獎項亦係對佢哋所有人嘅致敬。」大會屆時會向偉仔以及同獲這項殊榮的意大利女導演卡瓦尼頒獎。而之前曾獲終身成就金獅獎的華人包括導演吳宇森、許鞍華。

梁朝偉憑多部電影包括︰《悲情城市》（1989）、《三輪車伕》（1995）、《春光乍洩》（1997）、《花樣年華》（2000）、《無間道》（2002）、《色，戒》（2007）成功衝出國際，獲海外觀眾認可，被大會形容是當代最具影響力的亞洲演員，而獲得此殊榮的亞洲電影人多屬殿堂級導演，如日本名導黑澤明、日本動畫大師宮崎駿、印度大導演薩雅吉雷，以及香港導演吳宇森和許鞍華。

在眾多作品中，Alberto Barbera特別提到《花樣年華》。「他的聲譽，跟他與備受讚譽的導演長期合作相關，梁朝偉在王家衛的《花樣年華》之中，是一個令人難忘的表演縮影。」(《花樣年華》預告截圖)

其實梁朝偉參與的電影，先後有3部獲威尼斯最高榮譽金獅獎，包括︰侯孝賢的《悲情城市》（1989）、陳英雄的《三輪車伕》（1995）及李安的《色，戒》（2007）。影展主席Alberto Barbera更讚揚偉仔︰「梁朝偉是一位非凡的跨國表演者，其發展與全球電影發行量同步擴展。梁朝偉的角色不僅橫跨多種類型，還跨越了不同範疇，包括電視、流行文化和藝術電影……」絕對係實至名歸。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦稱讚偉仔。（資料圖片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦發新聞稿稱讚說：「梁朝偉成為首位華人演員取得此項影壇極高殊榮，令我們非常興奮。他是家傳戶曉的香港演員，在香港電視界出道，繼而晉身影壇並以細膩精湛演技取得不少獎項，更成功進軍國際舞台，數十年來不斷努力追求更高層次的藝術表現，展現香港演員的精神和香港的文化底蘊。他今次獲獎實至名歸，我們衷心祝賀他並為他感到驕傲。」

楊潤雄表示，近年香港電影及工作者屢獲國際獎項，取得世界同業的認同。政府將繼續與香港電影發展局為業界提供多方面的支援，一起推動行業的持續發展。