鄭保瑞專訪｜8萬8拍出首部作品︰冇錢就用其他方法尋找自己味道

《第四十七屆香港國際電影節》（HKIFF47）焦點影人，是香港導演鄭保瑞，大會以暗黑暴力美學作形容，「暴力本身就不是美學，它就是一種力量，令人受傷令人痛的感覺。」鄭保瑞說。自小從澳門移居香港，19歲進入電影圈，入行初期由場記做起，更先後跟隨林嶺東、劉偉強、馬偉豪、葉偉信、杜琪峯等香港著名導演，而今次電影節為他挑選的十部作品，就由1999年首次編導數碼影片《第一百日》講起。



鄭保瑞是《第四十七屆香港國際電影節》（HKIFF47）的焦點影人。（梁碧玲 攝）

8萬8起貨的處男導演作

在鄭保瑞眼中，個人第一部電影《第一百日》其實不算是一部作品，只是一個習作。「就是種嘗試，花了半年籌備，搵人肯花8萬8作資金，5日內拍完，印象中當時林雅詩只收了6000元，周子駒好似得2、3000元。」製作冇錢，做後期更加冇錢，連租剪接房都只夠租兩日，為節省時間，要在家中預剪一次。「首先將所有DV過落VHS（錄影帶），再去鴨寮街買兩部錄影機在家中自己剪一次，剪了個大約版本才入剪接室剪。」戲中很多街景都是沒申請偷拍得來，都是靠一啖火去拍。「最後在灣仔戲院上了幾場，票房收3萬7千幾，都不是為票房，純粹上過戲院，日後賣片會好一點。」

鄭保瑞首部執導作《第一百日》，花了半年籌備，只有8萬8作資金，要5日內拍完。（《第一百日》劇照）

鄭保瑞︰「印象中當時林雅詩只收了6000元，周子駒好似得2、3000元。」（《第一百日》劇照）

冇錢呈現「大頭怪嬰」反成經典

試了幾部作品，鄭保瑞自覺拍氣氛電影比較手到拿來，於是2001便拍下一部恐佈電影《恐怖熱線之大頭怪嬰》，當時劇本創作還包括《飯戲攻心》導演陳詠燊。「加上那個時期大家愛鬼片，又可以賣到去其他地方，於是嘗試拍。陳詠燊幫我寫劇本，去到臨開機前都不斷改故仔。」

恐佈電影《恐怖熱線之大頭怪嬰》，由都市傳說大頭怪嬰改編而成，以詭異氣氛取勝。（網上截圖）

這部《大頭怪嬰》最大特色是全片都冇見過「大頭怪嬰」的真身，當時都有不少影評認為是一種留白的呈現手法，令觀眾自行幻想，效果比血淋淋呈現更恐怖。說起來似苦心經營，實情都是苦心經營，但苦在沒錢經營才出此「下策」。「唔係特意冇大頭怪嬰出現，係冇錢做，當時想了很久可以怎樣呈現，甚至有叫道具做一個大頭怪嬰模型，但都係唔見得人，於是索性唔出，用一幅畫表達就算。我寧願觀眾睇唔到幻想更大，否則處理不好，影響更壞。記得當年首映吳君如都有來看，睇完第一句就話︰『唓！騙我嘅都冇大頭怪嬰！』」多年後，創作的缺憾變了成就，「香港電影最有趣地方就係你冇錢，就要用其他方法去做，尋找自己的味道。」

過去的莽撞，成了鄭保瑞今天的風格，最經典是電影《恐怖熱線之大頭怪嬰》。「香港電影最有趣地方就係你冇錢，就要用其他方法去做，尋找自己的味道。」（梁碧玲 攝）

《愛‧作戰》紀錄陳奕迅的感情難關？

《大頭怪嬰》的成功，令鄭保瑞繼續拍了幾部恐怖片，但自覺都是靠氣氛掩飾劇本的不足，2004年把心一橫，決定去嘗試拍一部劇情片，還要挑戰動作片的《愛‧作戰》。表面是警匪動作，其實內裡是感情上的一份戰役，戲中以兩對情侶作對比，陳奕迅與周勵淇是都市人的戀愛，為愛我夠不夠而爭吵。而王志文與秦海璐是一對賊公賊婆，每日槍林彈雨打生打死就是為生活。

鄭保瑞特別感謝陳奕迅的參與，感謝他交出當時的情感感受到戲內。(《愛‧作戰》劇照)

其中鄭保瑞特別感謝陳奕迅的參與，感謝他交出當時的情感感受到戲內。「當時我跟Eason都經歷緊一個感情關口，即是跟女朋友都好一段時間，愛又愛完，開始慢慢放大互相的缺點，下一步就去到是否結婚，不結就婚，因為大家都經歷當中，所以Eason看完劇本就話明我想講乜。」戲中兩對情侶四個人物，那種才是愛？而那時候，鄭保瑞已跟過林嶺東「學藝」，對動作片有一份見解，現時被稱為暴力美學，他就不太認同。「我秉承林嶺東暴力的處理，暴力本身就不是美學，它就是一種力量，令人受傷令人痛的感覺，盡量還原這份痛。」

(《愛‧作戰》劇照)

重新學習的《意外》

拍了幾部口味濃厚的作品，一個機會膽粗粗去拍改編日本漫畫的《軍雞》，不過就是這一步，令自己感覺到能力見底。「哪怕你手執的是自己最喜歡的漫畫，就是能力不足去將它拍好，真真正正去正視自己的能力。」知道不足，便要補救，然後杜琪峯主理的銀河映像為他開了一扇門。「他願意花很多時間去成就部戲，當時我年幾以來一頁劇本都未有，就算有都不是好實在的東西，直到後來杜生逼我開工說︰『唔得，你要行出來，如果你文字上找不到，你嘗試拍住搵！」所講的就是踏入銀河的首部作品《意外》。

《意外》的開拍，是一份完整劇本都未有，鄭保瑞︰「後來杜生逼我開工說︰『唔得，你要行出來，如果你文字上找不到，你嘗試拍住搵！」（梁碧玲 攝）

很少監製在你甚麼都冇的時候，就叫你開工，只有杜頂峯。「事實上，我拍了3日便要停工，要改成個故事，拍到一半再停，要想想個故事走向，我記得當年兩位主角古天樂、任賢齊期間都拍了她幾部戲，但我都仲未拍完，可見我的任性只能在銀河映像發生。」

杜Sir除了鬧，除了爆粗，原來都會用一份無奈去處理你的不足。「記得到最後剪片時，我跟游乃海已經剪了好幾個版本，到最後交了一個版本給杜生看，他看後的評語是︰『我覺得唔係咁樣，不過如果你兩個認為係，咁我認！』講到咁，我點樣好？」後來這版本再給師父林嶺東看，看完罵足半個鐘︰「佢一句︰『你好驚死喎，我見到你鏡頭是All Cover，所有鏡頭都大包圍拍晒，你好冇膽量，你同戲中個古天樂冇分別！』」最後再交予剪接大師David Richardson操刀，終於有感覺，終於有外形出來，而這版本給杜Sir再看，未到一半已表示︰「係呢種感覺。」

電影為葉璇奪得《第二十九屆香港電影金像獎》最佳女配角。(《意外》劇照)

林嶺東對徒弟的《意外》第一個版本，評價獨到︰「你好驚死喎，我見到你鏡頭是All Cover，所有鏡頭都大包圍拍晒，你好冇膽量，你同戲中個古天樂冇分別！」(《意外》劇照)

一個學習，終身受用，甚至將你自以為已熟悉的學問，推土重來。近年鄭保瑞執導作減少，也是因為了解多了。「你愈認識得多，你愈覺得電影不簡單，創作過程會慢下來，會不停反問自己係咪度盡了？係咪仲有得發展。」而這個學習經驗，也讓他當上監製，不過說到底，監製只是一份傳承的工作，「監製不是我職業，我職業是導演。」鄭保瑞說。