白日青春︱自爆唔識黃秋生　林諾想學秋生得獎帶自己上台︰肯定會

香港電影《白日青春》由馬來西亞籍導演劉國瑞首次執導，黃秋生、周國賢、林諾等主演，電影今日（27日）舉行首映禮，導演攜同憑本片首封金馬影帝的黃秋生、林諾及火火等演員一同出席。《白日青春》早前於第41屆香港電影金像獎提名四項大獎，包括「最佳男主角」、「最佳編劇」、「最佳新演員」及「新晉導演」。

《白日青春》導演劉國瑞（左二）攜同金馬影帝黃秋生、林諾（右二）與太保一同出席電影首映禮。（葉志明 攝）

早前於香港導演會年度大獎榮獲「最佳新演員」、同時提名香港電影金像獎「最佳新演員」獎的巴基斯坦裔童星林諾，於首映禮上接受傳媒訪問。首次參演電影已經與影帝級的黃秋生合作，林諾竟自爆此前對秋生全無認知：「我其實唔知拍戲嘅人、或者其他中國人係邊個。」黃秋生一向極具氣場，林諾表示沒有被對方震懾住：「秋生哥個樣好似好惡咁樣，但係佢成日都講好多笑話。」

林諾於《白日青春》首映禮上自爆合作前不認識黃秋生。（葉志明 攝）

林諾更自言秋生對自己頗像父親對兒子一樣，亦不時在自己演戲讀錯對白等情況下適時提點，態度溫柔、從來沒有責備他。林諾亦表示，開始時的一切表演技巧均由導演劉國瑞教導一眾小演員，他亦表示《白日青春》令他燃起了拍電影的想法：「如果有人嚟搵我、同埋唔影響我拜神同學校，我就會繼續。」

主演《白日青春》的黃秋生與林諾，在電影中宛如一對父子。（《白日青春》電影劇照）

曾經提名並失落金馬獎，卻於導演會得獎、並提名金像獎，林諾自言期待能夠再獲獎，而早前獲得的獎座，亦好好安放於家中。被問及有沒有與玩具一同擺放，林諾笑指：「我冇公仔㗎！」他亦表示得獎後有分享這份喜悅：「我有Send畀老師睇，然後老師有畀同學睇。」而他亦指同學得悉後亦表示支持：「佢哋話好想睇，話幾時有得睇，都有問到。」至於若再度得獎，會否學黃秋生於金馬獎頒獎典禮一樣，帶對方登上金像獎頒獎台，林諾表示：「肯定會！佢話唔駛我都會帶埋佢上去。」