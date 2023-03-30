白日青春︱黃秋生大爆父親生前荒誕史　「70歲再婚大佬嬲咗一年」

香港電影《白日青春》由馬來西亞籍導演劉國瑞首執導筒，並由三料金像影帝黃秋生夥拍周國賢、新晉巴籍演員林諾主演，電影將於3月30日正式上映。《白日青春》講述的士司機陳白日（黃秋生 飾），與兒子陳康（周國賢 飾）關係甚差，然而陳白日在一次交通意外後，因為歉疚而在莫青春（林諾 飾）被受追捕下出手營救，一老一嫩展開了一趟奇特的逃亡旅程，產生一種難以言喻的父子關係。



黃秋生飾演的的士司機陳白日，與林諾飾演的莫青春之間，有一段宛如父子一樣的關係。（《白日青春》電影劇照）

黃秋生與周國賢於《白日青春》裡飾演一對關係疏離的父子，彼此之間一直存有未解心結。（《白日青春》電影劇照）

主演《白日青春》的黃秋生與周國賢接受《香港01》專訪，分享電影的角色與現實生活同為父親的經歷。當中，家庭背景曲折而傳奇的黃秋生，更分享不少與父親的點滴，以及在父親缺席下，對自己作為父親的影響。

主演《白日青春》的黃秋生與周國賢，接受《香港01》專訪，大談對父子親情之間的看法，兩位同為父親的演員，難得掏心掏肺分享自身的經歷故事。（陳順禎 攝）

影帝讀劇本的第一眼

從影近四十年，黃秋生演員生涯歷經多個階段、在無數港產片中飾演令人印象深刻的角色，演技經學院及數十年製作的磨練，成為今日觀眾熟悉的三料金像與金馬影帝。在《白日青春》與首執導筒的劉國瑞合作，黃秋生接受專訪時，分享到首次閱讀劇本時的反應：「第一次收到劇本之後叫佢改劇本啦！改返啲邏輯。（周：大改？）有啲唔啱邏輯就叫佢改，如果唔係好乞人憎㗎成單嘢！第二次見面嘅時候，再睇就順咗好多，仍然有啲細緻嘢就到現場再搞。」

從影近四十年的黃秋生，自言每次讀劇本均會嘗試理順戲劇世界裡的邏輯問題。（陳順禎 攝）

黃秋生自言每次讀劇本均非常著重戲劇邏輯：「我成日講話『跛佬追巴士』嘛，你跛㗎大佬！點會無端端追到架巴士啫！『因為個女主角喺架巴士上面囉！』哦！咁上到去呢？咪跛返囉！」秋生更笑指雖然現實世界不乏荒謬之事，但港產片的世界亦不相伯仲，他比喻指：「張曼玉點會鍾意王晶呢？因為王晶係男主角、張曼玉係女主角囉！哦！」為此表示無奈。黃秋生雖然會就劇本邏輯提出個人意見，然而亦會尊重原創者的想法：「順返導演個思路去做，令到佢合理化、冇咁癲，有時我作為觀眾一睇，有啲嘢會批判，都唔啱嘅！都唔係咁嘅！」

黃秋生以「跛佬追巴士」為比喻，解釋港產片劇本經常存在的邏輯問題，令周國賢亦聽得津津樂道。（陳順禎 攝）

黃秋生缺席的父親

《白日青春》分別以血緣及關係兩種對父子的觀念切入，以陳白日與親兒陳康、莫青春兩段父子情作為對照，探討親子情的錯綜複雜。飾演陳白日的黃秋生，原生家庭背景複雜，自己作為父親亦未如理想。黃秋生自言成長背景為自己作為父親的身份，帶來相當深遠的影響：「我都冇見過我老竇乜滯。作為父親，我又冇見過我啲仔乜滯。成日做嘢走咗去，跟住又分開住。」他表示父子之間的分隔並非出於默契，而是生活方式差異下的犧牲、亦因為作為演員的特性令他只能二擇其一。

黃秋生的原生家庭背景破碎而具戲劇性，自己建立家庭後，亦不遑多讓。（陳順禎 攝）

黃秋生的大半生裡，父親一直缺席，對他而言未如電影中陳康一角，一直活於父親的陰影之下，但亦因此不懂得如何當一位父親。秋生表示：「咁我冇Father Figure（父親形象角色）嘛！我都唔知點做一個老竇，就算我老竇喺到我都未必識做一個老竇啦！我老竇都係一個小朋友嚟啫！我聽我大佬、家姐講返我老竇啲嘢，唔怪得知我係咁啦！」

父親在成長過程中缺席，黃秋生表示自己一直沒有一個父親的形象參考。（陳順禎 攝）

尋親後得知的父親荒誕史

自小與父親分隔，黃秋生年前因為接受外媒訪問而意外尋回同父異母的兄姊，然而當時父親早已離世，緣慳一面。黃秋生提及到澳洲與兄姊見面，笑指：「自從上一次我去澳洲想拜下佢之後，我發覺我哋啲命運都係荒誕劇嚟嘅！本來諗住好悲情嘛，着晒黑西裝、攞住紥花，同個大佬走去個墳墓到跪低擺紥花。（兄長）一路都唔出聲，到我走喇，就叫我去個後欄嗰到『你唔係想拜下老竇咩？就喺個花槽到喇！』我話花槽邊到呀？（兄長說）『唔知呀！好似呢到、好似嗰到』我話啲花枯晒嘅？佢話『係呀！係呀！春天嘅時候好靚㗎！你喺到同佢傾下計啦！』咁我咪傾下計囉！」

黃秋生因為接受外媒訪問，意外尋回失散多年的兄姊。（BBC影片截圖）

論到家族故事的荒誕之處，黃秋生提到在兄姊轉述下、有關父親的往事，表示父親在妻子生前已被懷疑出軌，而線索竟為父親在外放狗長達三小時！在妻子身故後，秋生指父親的荒誕事仍然未有終結：「七十幾歲走去結婚喎！仲要唔同我大佬講，喺間Club入面見到嘅時候話『我上個禮拜結咗婚喇！』我大佬嬲咗佢一年！佢係同個唔知咩阿婆結婚，幾Romantic啊！無端端結咗婚喎，仲要死喺人哋屋企喎！真係黐線！」而秋生亦笑指聽到父親的荒誕史後，也難怪自己遺傳十足。

黃秋生與父母合照。（資料圖片）

黃秋生與父親的回憶

尋親後無緣再與父親相見，黃秋生表示對父親的印象維持在童年階段，大約到三四歲的時候。對於童年時與父親相處的點滴，秋生提及一件印證自己遺傳了父親火爆性情的往事：「我細個攞枝機關槍劈佢㗎！佢打我一巴，我攞枝玩具機關槍兜頭『辦』佢！」秋生將事件娓娓道來：「當時屋企隻貓叫春，成家走咗去睇，圍住你眼望我眼。我老竇返咗嚟，我行想埋去（撫摸家貓），我老竇拉住我唔畀，跟住我揈開佢、喺咁多人面前，行埋去摸隻貓，返埋去佢就兜巴星我！跟住我就喊，喺張床仔到喊，佢走埋嚟氹我、又摸我個頭。一摸我個頭、我身邊有枝機關槍，就『辦』佢、佢攞個咕𠱸擋住。」而秋生亦憶述母親曾表示，父親認為童年時的黃秋生已遺傳到自己的脾性。

黃秋生指父母亦曾分別提及自己的性情有不少父親的影子。（陳順禎 攝）

周國賢：做一樣父親做不到的事

在戲中飾演黃秋生的兒子，陳康一角討厭父親的不負責任，亦因為對父親的愛恨情結，而刻意塑造自己成為一個相反的人。周國賢表示父子關係對他而言，與其他親子關係不同：「（父子之間）好似好多嘢好想講，但係又唔敢講。唔止係我同我嘅老竇，好多亞洲社會嘅父子（也一樣），父女、母子冇嘢㗎，父子硬係成日面對面，唔知講乜好。好似好多嘢想講，但係講出嚟就好肉酸嘅。」

周國賢表示，自己與父親有時亦相視無言。（陳順禎 攝）

現實中，周國賢與父親的經歷亦與戲劇有相似之處，作為音樂創作人的周國賢表示：「（父親）細個同我講過，佢想夾Band，喺鴨寮街買咗枝二手電結他，插咗入擴音器到觸電咗一次，佢就決定唔夾！之後我就聽好多Band（樂隊）嘅音樂，就想彈結他。當時喺紐西蘭，佢就做『太空人』，揼低我哋幾個月唔理、又返嚟咁，可能我就諗：等我做一樣你細個做唔到嘅嘢！就係嗰個時候，我就想夾Band囉！」而周國賢的第一支樂隊就因此在紐西蘭生活之時成立。他續指：「十四五歲個個都反叛嘅！等於做啲嘢令到阿爸阿媽擔心，嗰個年代覺得夾Band就係學壞，食煙、飲酒、溝女咁嘅！我就係想令到佢哋擔心！」

音樂創作人出身的周國賢，指自己接觸音樂、彈結他與夾Band的原因，多少為了證明要做到一件父親年輕時做不到的事。（陳順禎 攝）

兩位父親的對談

黃秋生與周國賢現實中均為父親，無獨有偶黃秋生育有三子、周國賢則育有三女，兩位父親提到與下一代的關係，想法異同之處相當有趣。周國賢的三位女兒年紀尚幼，他向秋生分享作為三女之父的感受：「佢哋去到幾大，都會錫佢哋嘛！錫佢哋面珠墩咁，但係仔就唔會嘛！如果有個仔、佢有鬚根嘅，佢錫你又好似好……」黃秋生隨即笑指：「我反而覺得女大咗就唔錫得喎！個女大到咁上下就唔可以咁嘛！仔大到幾多歲都可以錫！」周國賢亦笑稱：「我對上一次錫我老竇係……唔知幾時喎！有一次飲醉咗，同佢傾計，錫一錫佢個頭囉。」黃秋生帶笑回應指：「仔錫阿媽就可以囉！但係老竇錫女嘅話……女大到咁上下，就交畀第二個錫嘛！」周國賢借機會開玩笑：「錫埋佢條仔囉！」黃秋生馬上高呼：「得鬼閒錫埋佢條仔呀！唔揼佢已經（畀面），好彩冇生女啫！」

黃秋生與周國賢分別為三子及三女的父親，二人對與子女的關係看法迴異。（陳順禎 攝）

黃秋生近年雖然一直與三子分隔多地居住，但仍不時前往相聚，更會身體力行「錫個仔一啖」，他笑指：「啱啱先錫完咋！夾住佢個頭、錫落去！你四十歲我都當你係細路㗎！你永遠同我嘅距離都係一樣。」

黃秋生：

髪型: Taky Chung @ AdmiX HairStyling

化妝 : Jenny Ng

周國賢：

化妝: @vinciwinkidotcom @vinciwinki.winki

髮型: @evechiuhair @w.work.shop

服裝: Issey Miyaki

Special Thanks @felixchan5