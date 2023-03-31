白日青春︱再笑周國賢似劉德華　黃秋生談大飛哥：睇返都毛管戙

香港電影《白日青春》由馬來西亞籍導演劉國瑞首執導筒，並由三料金像影帝黃秋生夥拍周國賢、新晉巴籍演員林諾主演，電影將於3月30日正式上映。《白日青春》講述的士司機陳白日（黃秋生 飾），與兒子陳康（周國賢 飾）關係甚差，然而陳白日在一次交通意外後，因為歉疚而在莫青春（林諾 飾）被受追捕下出手營救，一老一嫩展開了一趟奇特的逃亡旅程，產生一種難以言喻的父子關係。



黃秋生與周國賢於《白日青春》裡飾演一對父子，為二人首次在電影中合作，對手戲份不少。（《白日青春》電影劇照）

主演《白日青春》的黃秋生與周國賢接受《香港01》專訪，分享多年來對參演電影的心得，對演技鑽研多年後的看法，並回顧磨練期間令自己不堪入目的演出。

黃秋生從影近四十年，在電影、電視及舞台等多個場域磨練演技，周國賢從合作中亦獲益良多。（陳順禎 攝）

周國賢要擺脫父蔭？

歌手出身的周國賢，專注音樂創作之餘，亦在過去二十年先後參演電影，更於2021年憑《一秒拳王》奪得香港電影導演會年度大獎「最佳男主角」。周國賢表示得知能夠與黃秋生於《白日青春》合作時，對電影浮現兩種期待：「可以同秋生哥合作！呢個係第一個諗法。第二個諗法係好想做探討親情嘅作品，我覺得陳康呢一個角色、對父親又愛又恨，幾寫實、想挑戰下，睇下我現實生活裡面，有冇啲我睇唔到自己嘅盲點。」

周國賢表示首讀《白日青春》的劇本，除了渴望與黃秋生合作外，亦一直希望參演探討親情題材的電影。（陳順禎 攝）

與從影多年的黃秋生飾演父子，周國賢自言未感壓力，亦透過對手戲份獲益良多，糾正了發音咬字等技巧。周國賢對黃秋生的一句話猶其深刻：「秋生哥有一次同我講『你係時候離開你嘅父蔭喇！』」黃秋生曾不下一次笑言周國賢酷似影帝劉德華，秋生亦乘機再開玩笑：「你做咩標汗啫！講你『老竇』就標晒汗！都唔係嘅、似你阿哥！最慘嘅地方係，你唔係好似江華咁學，江華話自己冇學，但係嗰種雕琢痕跡好明顯係學。你唔係呀！你生出嚟就係！咁先大劑！你根本就係（相似）！」而對於周國賢的演出，黃秋生亦大方評價：「中規中矩！好難得㗎！冇乜垃圾、沙石就已經好好喇！一般做戲最怕整蠱做怪、沙沙石石，好核突㗎！」

黃秋生笑指周國賢需要「擺脫父蔭」，不下一次開玩笑指他的樣貌酷似影帝劉德華。（陳順禎 攝）

影帝眼中的沙沙石石

談及演技裡的「沙沙石石」，黃秋生亦不吝嗇分享自己磨練多年後的心得：「以前喺無綫好多，整蠱做怪、懶有型！而家睇返都毛管戙！所以我可以批評咁多嘢，掰大喉嚨、歇斯底里就當好戲！賣弄情緒又當好戲！憤怒又當好戲、喊又當好戲！唔係喊同憤怒嘅問題，係幾時用到。」

向來敢言的黃秋生，批評外間誤解「好戲」的定義。（陳順禎 攝）

黃秋生過去不乏標誌性的角色，即使在電影中充當配角，在觀眾心目中亦留下深刻的印象。秋生更以《古惑仔》系列裡，飾演的社團角色大飛哥為例：「咪就係沙沙石石囉！係導演（劉偉強）叫加落去嘛！撩鼻屎呀，我點會搞呢啲嘢？譁眾取寵，可能佢見到啲古惑仔係咁啦，撩完之後食返佢囉！仲勁啲添！」秋生不僅對當時的演出感「毛管戙」，他不解為何下一代會鍾情大飛哥一角，反思下來亦認為帶來負面影響。

黃秋生九十年代曾於《古惑仔》電影系列裡飾演古惑仔大飛哥一角，留下不少招牌動作與金句。（《古惑仔3之隻手遮天》電影截圖）

黃秋生：

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周國賢：

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髮型: @evechiuhair @w.work.shop

服裝: Issey Miyaki

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