呂爵安日本返港出席首映 難忘當地開工飯盒：係青紅椒同冬菇壽司

Edan今午（ 29日）由日本返港，晚上即出席新戲首映。（葉志明攝）

呂爵安（Edan）今日（29/3）從日本完成工作回港，便立即出席《死屍死時四十四》首映，談到當地工作，Edan指比預期中繁忙，冇時間買手信，親妹都只係得一粒士多啤梨大福餅。連日要通宵工作，飛機上又瞓唔到，所以自言這刻轉數比較慢。

呂爵安重提在日本開Live一事，強調沒有嬲，只係還要學習怎樣回應。（葉志明 攝）

提到在日本開Live回應「抄CP」事件，Edan一再強調自己冇嬲。「我只是叫大家唔好咁易生氣，其實我每次都不是專登出CP Po ，冇特別多，純粹兩個朋友去玩Po多兩張。我都明白作為藝人，不是任何事都要作出反擊和澄清，但藝人容易被抽秤，所以點回應都係一門藝術。」談到隊友在當地有個神秘big project ，Edan因趕回港開工無法參與。「我都好想join，不過因為要返來做首映，冇辦法，下次吖，希望佢哋都順順利利。」

日本之行比預期忙，Edan稱自己冇時間買手信。（葉志明 攝）

講到今次日本之行，最令Edan難忘反而係當地開工飯盒。「因為日本嘢向來好食，大家都好大期望，但有一餐我得到個壽司套餐，分別有青椒壽司、紅椒壽司同冬菇壽司，以為自己食緊明將咁，仲要好凍。」另一難忘是去到日本，都有住在當地的香港人，特別來接機送機，而盧瀚霆Anson Lo更有日本人粉絲，見面時甚至喊出來，好厲害。