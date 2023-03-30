死屍死時四十四｜毛舜筠對封后有信心　鄭中基戥呂爵安雙提名唔抵

電影《死屍死時四十四》今晚（29/3）舉行首映，主角毛舜筠、鄭中基、呂爵安（Edan）、黃又南、余香凝等都有出席，Edan更是由日本趕回來出席首映，亦由於太忙連手信都冇時間買，身為戲中的阿爸鄭中基及《過時‧過節》的阿媽毛舜筠都表示唔介意。「每個都要買手信又唔係幾好，佢趕得切返嚟出席首映已經好好。」毛姐說。

呢班在電影《死屍死時四十四》中的左鄰右里，於首映再次相聚。（葉志明 攝）

兩位再見阿仔呂爵安，分別覺得瘦咗又高咗。（葉志明 攝）

原來幾位都有好一段時間冇見面，毛姐就坦言見番Edan，覺得他瘦了，而鄭中基就覺得他高了。「我本身都已經著一對比較高踭的鞋出來，等大家唔好相差咁多，點知佢今日都有著，我見到都唉……下次可能要踩高蹺。」

問到下月舉行的香港電影金像獎，憑《阿媽有咗第二個》有份競逐最佳女主角的毛姐，就話開始準備戰衣，更坦言自己對獎項幾時都有信心。「但呢個係行內一個大派對，大家唔好將贏輸放得太重，今年好開心，多入圍嘅都係我啲仔女（呂爵安《過時‧過節》、柳應廷《阿媽有咗第二個》、楊偉倫《死屍死時四十四》），個個我都想佢得獎，連我今次個女余香凝都有入圍，揀是但一個都唔得。」

毛舜筠喜見一班「仔仔女女」，在今屆金像獎都有提名。（葉志明 攝）

鄭中基有戥呂爵安在金像獎雙提名擔心︰「驚會分薄自己啲票。」（葉志明 攝）

至於身為「阿爸」的鄭中基，就坦言戥Edan唔抵︰「因為佢有兩部戲入圍新演員，我驚會分薄自己啲票，不過另一個想法，係要咁叻先可以有兩部入圍。」