《死屍死時四十四》柳應廷唱主題曲　「不要做一個無血無肉的人」

《死屍死時四十四》為《正義迴廊》導演何爵天燒腦黑色喜劇，錢小蕙監製， 台前幕後陣容強勁，集齊應屆《香港電影金像獎》候選人馬。就連唱主題曲《鹹魚遊戲》的柳應廷（Jer），都憑電影《阿媽有咗第二個》入圍最佳新演員，今次更得到Wyman的「到肉」歌詞，唱出香港人為買樓而變成「鹹魚」的無奈心聲。

《死屍死時四十四》柳應廷獻唱主題曲《鹹魚遊戲》。（電影公司提供）

Jer坦言這首歌對他來說十分大挑戰，因為這首歌的拍子很難掌握，要花兩天才捉得準拍子。（電影公司提供）

歌名《鹹魚遊戲》，歌詞中的「鹹魚」是指現在的都市人，大家都只顧著忙碌工作，努力供樓的時候，他們往往忘記了自己心裡面的夢想，Jer說出他對歌詞的理解：「收到歌詞時感到很驚喜，歌中的鹹魚，令人聯想到周星馳電影中一句著名的對白『做人如果無夢想，同鹹魚有咩分別』，我認為Wyman寫呢首詞，是想提醒現在的都市人，不要用這種狀態繼續生活。像我一樣，喜歡唱歌、跳舞，就去做吧，不要做一個無血無肉的人。」

Jer在戲中也有客串一角。（《死屍死時四十四》電影劇照）

Jer不諱言，這首歌對他來說十分大挑戰，因為這首歌的拍子很難掌握，他大約花了兩天才捉得準拍子，而且歌曲中有很多半音，尾段的部份更要飆高音，歌曲唱到最後，要去得很盡。「像是用盡最後的力，都要將首歌的訊息唱出來。」歌詞中的「所有鹹魚，再新鮮一次」是整首歌的點題句，像是想叫醒睡著了的人，去找心裡面嚮往的東西。「唱的時候，我很能代入心情，我從小到大都很喜歡唱歌，也有經歷過做鹹魚的時候，第一份工作是一份自己不喜歡的工作，那時為了養家和供樓，每日都像齒輪般在社會上工作，幸好最後我遇上了一個改變我命運的比賽，才走出這場『鹹魚遊戲』。」