《AIR》一揭Air Jordan崛起史　導演賓艾佛力拒搵演員扮米高佐敦

由奧斯卡最佳電影《ARGO救參任務》，兼金球獎最佳導演賓艾佛力（Ben Affleck）自導自演的話題新作《AIR》，將於香港4月5日正式上畫。今次找來老拍檔麥迪文，還有謝遜比文、馬龍韋恩斯、維奧拉戴維斯、基斯梅辛拿等，一齊揭開Nike公司旗下Air Jordan籃球鞋的傳奇故事。要講Air Jordan，難免會提到靈魂人物米高佐敦（Michael Jordan），不過導演賓艾佛力就強調，戲中不會搵演員演出該角色。

麥迪文在戲中代表NIKE，極力向米高佐敦媽媽游說合作事宜。（《AIR》劇照）

導演 Ben Affleck 表示：「《AIR》並不是關於 Michael Jordan 的故事，而是描述 Michael Jordan 在踏上 NBA 賽場之前，他的母親 Deloris Jordan（維奧拉戴維斯 飾）預見他的未來及身為運動員的價值，並如何徹底改變體育界的行銷手法，Deloris Jordan 才是故事的核心人物。 」

賓艾佛力除了執導，還演繹時任NIKE CEO。（《AIR》劇照）

而早前導演賓艾佛力於紐約舉行的放映會上，便明言從一開始已不打算找演員來演釋 Michael Jordan，這並非 Michael Jordan 本人的要求，而是因為他覺得Michael Jordan 的傳奇地位太超然，已經高到無人可替代，若是找人來演只會獲得不斷的劣評，毀了這部電影，最後還補充一句：「Michael Jordan 是這世界上唯一能夠飾演他自己的人，但是他現在已經太老了。」