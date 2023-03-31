烈火青春｜夏文汐唔收錢與張國榮拍戲　葉童：當時哥哥未紅霉霉哋

香港新浪潮電影《烈火青春》，由譚家明執導，張國榮、湯鎮業、葉童、夏文汐主演，電影於第二屆香港電影金像獎提名九項大獎，包括張國榮首次提名「最佳男主角」。2023年為哥哥逝世20年，《烈火青春》亦在此機緣下，重新由譚家明剪接導演版，並進行數碼4K修復，將於4月6日正式上映。主演《烈火青春》的兩位女主角葉童與夏文汐，今日（31日）出席4K修復導演版首映禮，慶祝40年前的早期作品重新上映。

夏文汐表示能夠在處女作《烈火青春》與偶像張國榮合作，不收錢也肯參演。（陳順禎 攝）

葉童與夏文汐在《烈火青春》導演版首映禮上接受傳媒訪問，葉童表示自己40年來大約只看過3次，但是次心情與過去不太一樣：「我會嘗試唔用電影人嘅感覺去睇，因為每一次我聽見呢套戲一做我就好緊張！」她表示接拍時對電影認知尚淺，演技頗為生硬，所以今次決定純以觀眾角度觀看電影，也不當成是自己的演出。夏文汐也笑稱有同感：「好似睇緊我個女嘅電影咁！」葉童聽畢笑指：「如果係就弊傢伙喇！」

葉童與夏文汐一同於《烈火青春》4K修復導演版首映禮上現身。（陳順禎 攝）

夏文汐亦表示有意在香港拍電影，指香港電影在題材與自由度比內地更寬。葉童更笑指：「我哋重出江湖第一步，搵我哋拍套《烈火老年》，或者《烈火阿嬸》！」夏文汐亦笑替：「《烈火靚媽》啦！」日她續指自己希望挑戰更多角色：「我一直想演一個黑社會大佬嘅情婦！有時我發夢做個黑社會大姐、好有型呀，行喺條街著晒黑西裝擸起個頭，好有型嗰隻！」

葉童回憶與哥哥在《烈火青春》拍攝時，哥哥尚未火紅，甚至有點霉，但他的耐性令自己演繹角色十分自在。（陳順禎 攝）

葉童回想《烈火青春》時，談到與哥哥的合作：「哥哥喺呢套戲嘅時候，其實都未紅、未係好紅，甚至有少少霉霉哋添，因為佢未紅之前其實都行咗好多路，但係佢係好吸引嘅，大家睇返套戲就會知佢有幾靚仔。」對於與哥哥合作的深刻故事，夏文汐笑指：「最深刻一定係床戲啦！講笑啫！」葉童分享指：「因為我係新人嚟，佢嘅經驗就好豐富，但係佢都從來唔會畀壓力我哋，會畀好多空間、耐性我哋，呢個係最大嘅幫忙。所以我演嘅時候可以好自在，好大嘅原因係佢嘅嗰種耐性。」

夏文汐與葉童接受訪問時表示，有意再拍攝香港電影。（陳順禎 攝）

夏文汐回憶哥哥時亦表示：「哥哥一直係我嘅偶像嚟，佢所有碟同歌我都買晒！我發夢都諗唔到第一部電影就會同哥哥拍！嗰時余允抗問我幾多錢，我話唔洗駛錢我都拍㗎！因為開工嘅時候日日見到自己嘅偶像喎！」亦指起初怕哥哥很大牌，但發覺他很隨和、會教自己如何演繹，很快就像朋友一樣。

夏文汐亦表示最近在廣州開立公司，投資在電影、自媒體等各方面業務，只要投身在拍電影中心情便非常好。而葉童與夏文汐最近亦活躍於抖音平台，有留意對方的短片，亦互相稱讚表現。