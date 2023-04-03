甄子丹自爆曾拒演《水行俠》　不滿塔倫天奴醜化李小龍︰太卡通化

受動作片影迷高度關注的《殺神John Wick 4》（John Wick：Chapter 4），上畫以來各地票房都高收，在電影中飾演退隱江湖的殺手奇洛李維斯（Keanu Reeves）更成為動作片代表，今集更與甄子丹、真田廣之等亞洲武術電影巨星並肩作戰。早前甄子丹接受《Ｖariety》訪問，談到過去在荷里活打滾的日子並不易捱，又指《水行俠》（Aquaman）導演曾親自邀請他客串一角但拒絕了，更講到對於塔倫天奴（Quentin Tarantino）在作品《從前有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）中，將偶像卡通化，實在難以容忍。



甄子丹自接拍《John Wick 4》以來，一直都充滿話題。（網上圖片）

在訪問中，甄子丹分享今次拍攝《殺神John Wick 4》，與奇洛李維斯合作得好開心，特別感受到劇組由籌備、排練到拍攝，都一直保持認真態度，又樂於接受他的意見，深感愉快。特別是男主角奇洛李維斯，戲裡戲外都是一名武術愛好者，拍攝期間經常與他分享武術心得，對功夫充滿熱誠。

曾拒《水行俠》邀請

甄子丹早在2002年，已到荷里活打滾，其中有份演出的《幽靈刺客2：變種復活》（Blade 2：Bloodhunt），更參與動作設計，可惜過程並不如意，他一直追求拍出的動作可以更傳神，但就跟劇組發生爭執，鬧得不愉快收場。

電影《水行俠》曾邀甄子丹客串一角，但被拒。（《正義聯盟》電影劇照）

至於早年大行其道的超級英雄電影，甄子丹都有獲邀參與過，他在訪問透露當時《正義聯盟》（Justice League）導演Zack Snyder致電他。「這是個好友善的來電，他說有部電影想搵我客串，是由園子溫（James Wan）執導，一部DC電影關於一位水生的超級英雄故事。但我回覆他我做不到，所以並沒有再深究這部戲，而這種事情是經常發生。」不過訪問中未有詳談拒演原因。

塔倫天奴執導的《從前有個荷里活》，李子龍出現一幕由上畫至今，都備受爭議。（《從前有個荷里活》劇照）

「他是在取笑李小龍，這實在太卡通化了」

甄子丹又講到2019年上映，塔倫天奴執導的《從前有個荷里活》，戲中將自己的偶像李小龍卡通化，對於中國的文化在荷里活電影中被污衊，是絕對不能容忍。「每個人都有權發表個人意見，昆頓塔倫天奴是一位非常知名的電影製作人，他有權享有自己的地位，但我也有權發表自己的觀點。很明顯地，他是在取笑李小龍，這實在太卡通化了。」事實上當日李小龍女兒李香凝，已公開表示不滿，指戲中劇情是虛構，並加以醜化。

李小龍的女兒李香凝(Shannon)，對電影的冒犯，曾多次公開批評。（圖片由受訪者提供）

後來塔倫天奴都有公開回應，明白作為女兒的想法，但就叫其他加把口的人收聲，又指看過不少資料，指當年李小龍拍攝《青蜂俠》（The Green Hornet）時，很多特技演員都不喜歡他，覺得他不尊重美國特技演員，又總是用腳踢他們，導致大家都不太願意跟李小龍合作。