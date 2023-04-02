坂本龍一逝世｜《末代皇帝溥儀》奪奧斯卡　最後配樂《第一爐香》

日本著名藝術家兼音樂家坂本龍一（Sakamoto Ryūichi），於2023年3月28日因直腸逝世，享年71歲。其官方網頁於今日（2/4）晚上公告，並指他自2020年6 月接受癌症治療期間，只要身體狀況許可，都會繼續在家庭工作室創作作品，直至生命的最後一刻。

坂本龍一為電影配樂大師，經常出席國際影展，獲獎無數。 （getty）

聲明提到要向他的粉絲和所有支持他的人，以及為治愈他竭盡全力的日本和美國的醫療專業人員，表示最深切的感謝。而葬禮將按照坂本的強烈意願，交由他的至親主理。最後聲明更以坂本先生的名句︰「藝術是漫長的，生命是短暫的」作結。

坂本龍一的官方網頁，發出了逝世的消息。（網頁截圖）

坂本龍一最後一部的電影配樂作品，是許鞍華執導的《第一爐香》。（《第一爐香》海報）

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1983年，坂本龍一演出由大島渚執導的電影《戰場上的快樂聖誕》，戲中飾演一位在印尼戰俘營的跋扈日軍營長，而參與電影的演員還有英國搖滾歌手大衛寶兒（David Bowie）及北野武先生，隨後他更為該片擔任配樂，亦是他首個配樂工作。當中主題曲《禁色》（Forbidden Colours），推出時便曾引起過轟動，於世界各地大獲好評，並榮登康城影展評審團激賞大獎殊榮。

《Merry Christmas Mr. Lawrence》 歌曲是源自電影《戰場上的快樂聖誕》，改編自小說《The Seed And the Sower》（《戰場上的快樂聖誕》劇照）

而坂本龍一另一高峰之作，是於1987年，為貝納多貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）執導的《末代皇帝溥儀》（The Last Emperor）配樂，並榮獲奧斯卡最佳原創電影配樂，而戲中更飾演監控溥儀的日本軍官甘粕正彥。至於坂本龍一先生最後一部的電影配樂作，就是2020年，由許鞍華執導，彭于晏、馬思純主演，改編自張愛玲小說的《第一爐香》。

《末代皇帝溥儀》由已故電影大師貝托魯奇執導，尊龍主演，坂本龍一配樂。（《末代皇帝溥儀》電影劇照）