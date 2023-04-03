《教廷第一驅魔人》改編真實人物　從事36年主持過16萬宗驅魔儀式

電影《教廷第一驅魔人》（THE POPE’S EXORCIST），由金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）演出加比艾爾阿摩特神父（Father Gabriele Amorth）一角，他被視為驅魔的元老，是梵蒂岡的首席驅魔人，由教宗直接任命。阿摩特神父從事驅魔工作36年，曾主持超過16萬宗驅魔儀式，是對抗惡魔的代表。

阿摩特神父從事驅魔工作36年，曾主持超過16萬宗驅魔儀式，是對抗惡魔的代表。（《教廷第一驅魔人》影片截圖）

今次是羅素高爾首次演出恐怖片，他做了大量的研究，收集了所有有關阿摩特神父的資料，以了解他的工作及言行舉止。他更去到羅馬，逗留了一個星期，與認識首席驅魔人的梵蒂岡人會面。羅素高爾︰「這是我從未接觸過的片種，老實說，我不太喜歡恐怖片，它令我無法入睡。其實我非常迷信，這次為了投入這角色而鑽研了不少相關資料，並不是一件令人感到舒適的事。」

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羅素高爾不太喜歡恐怖片︰「它令我無法入睡。」（《教廷第一驅魔人》劇照）

他坦言對這名真實存在又傳奇的驅魔人很感興趣，所以最終答應演出，「梵蒂岡首席驅魔人這項工作不單只真實存在，而且阿摩特神父更從事了數十年之久，他更將自身自經歷記錄了下來。」羅素高爾說。「我享受扮演真實人物，也有豐富的經驗 — 扮演真實人物要負起一種責任，就是要儘量將那個人物的本質呈現出來。」

戲中會抽取最可怕的個案拍出來。（《教廷第一驅魔人》劇照）

在搜集資料的過程中，高爾了解到阿摩特神父是一位有堅定信念、渴求真相的人，深受教會信任。他受過良好教育，精通現代心理學卻會抱持懷疑的態度，堅信上帝、甚至是魔鬼的力量。導演表示，阿摩特神父是位令教廷頭痛的人物，常常挑戰常規，在擔住任梵蒂岡首驅魔人期間，這位具爭議性的人常常直言不諱，是一個非常有趣的人物。高爾嘗試把阿摩特神父這種堅定又隨意的特質在電影中展現出來，「他是一位特立獨行的人，甚至由會騎著Lambretta綿羊仔去驅魔。」

高爾了解到阿摩特神父是一位有堅定信念、渴求真相的人，深受教會信任。（《教廷第一驅魔人》劇照）

羅素高爾指，「阿摩特神父對信仰有著純潔的心，讓他有一定的膽量和勇氣來進行驅魔的工作。這項工作毫不容易，常要和深受痛苦的人打交道，實際上大多數人需要的是心理幫助 — 約98%的個案會轉介到專業醫療人員，只有少數的個案真的被魔鬼附身而需要進行驅魔儀式。」

羅素高爾經資料搜集後，發現大多數求助人需要的是心理幫助，約98%的個案會轉介到專業醫療人員。（《教廷第一驅魔人》劇照）

加比艾爾阿摩特神父（Father Gabriele Amorth）1925年出生於意大利北部的摩德納（Modena），小時候已受到宗教的呼召，二戰後去了法學院學習，曾短暫踏入政治仕途，最終於1951年被任命為神職人員，他有堅定的信仰，一心為教會奉獻。1986年，教廷指派他為時任梵蒂岡首席驅魔人Candido Amantini神父的助手。4年後，他成立了驅魔人國際協會（International Association of Exorcists），1992年Amantini神父去世後，阿摩特神父繼任為梵蒂岡首席驅魔人，2016年去世，享年91歲。