燈火闌珊｜與蔡思韵對手戲一味捱鬧　周漢寧：我哋都幾有默契

香港電影《燈火闌珊》將於4月13日正式上映，電影製作團隊昨日（3日）舉行璀璨再現特別場放映活動，首執導演筒的曾憲寧導演，攜同蔡思韵、周漢寧、袁富華、梁雍婷、麥秋城、郭爾君等一眾主演出席。憑《燈火闌珊》榮獲金馬獎「最佳女主角」的張艾嘉及任達華則因工未能出席。

《燈火闌珊》舉行特別放映場，導演曾憲寧攜同蔡思韵、周漢寧、袁富華、梁雍婷等一眾主演出席。（梁碧玲 攝）

蔡思韵（Cecillia）與首次主演電影、提名第41屆香港電影金像獎「最佳新演員」的周漢寧一同於放映活動上接受訪問，Cecillia於受訪時對電影上映感到興奮，回憶起拍攝時則表示：「我第一次知道我要演華哥同張姐個女嘅時候，我覺得好沾沾自喜！我相信佢哋嘅基因生咗我應該幾開心！」她續指與張艾嘉的對手戲份較多，能夠近距離偷師令她格外驚喜。周漢寧則表示與張姐戲份較多的同時，與任達華的師徒戲份亦非常難忘。

周漢寧亦提到在戲中與蔡思韵的一場爭執戲份，Cecillia則笑指：「冷靜啲！係我鬧你、唔係嗌交！係單向嘅，你冇反駁過我、冇得鬧我！」周漢寧則笑指：「有嘗試㗎！但係好無力囉！」周漢寧續指沒有被罵哭，要保留尊嚴。他亦指導演的處理手法非常獨特：「因為導演係一鏡過（一鏡到底）拍晒，出到嚟個效果好快符合佢嘅想像，所以我覺得我哋（與蔡思韵）都幾有默契！有少少心虛添講完！」蔡思韵笑指：「默契？都有嘅！」而周漢寧亦指鬧交部分的長鏡頭，拍了三次左右，導演便「收貨」，Cecillia解釋指：「因為我同漢寧本身都有戲劇嘅底，習慣一鏡到底、一氣呵成嘅表演方式，所以同漢寧都有共通、默契囉！」

蔡思韵與周漢寧在《燈火闌珊》放映前接受訪問，Cecillia開玩笑指張艾嘉與任達華的基因生下自己應該頗開心。（梁碧玲 攝）

首次提名香港電影金像獎，周漢寧表示非常期待去到過往只在電視裡看到的典禮現場，他亦指張姐提醒他獎項上要抱平常心，亦想起張姐曾指：「作為演員，最緊要嘅係生活。要好好、認真去生活，因為係演員嘅燃料或者材料，唔好放咁多心機諗有冇獎，不如每日過好自己嘅生活。」

蔡思韵提及與周漢寧對手戲時笑指對方一味捱鬧、沒有反駁餘地。（梁碧玲 攝）

周漢寧提名金像獎最佳新演員獎，表示謹記張艾嘉的囑咐，演員要着重生活，而非獎項。（梁碧玲 攝）

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