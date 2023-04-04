JOKER小丑2｜Lady Gaga華堅馮力士首次同框　現身長樓梯瘋狂起舞

華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》於2019年上映時口碑載道，更憑精湛演技奪得首個奧斯卡影帝寶座。續集《JOKER 小丑2》（Joker︰Folie à Deux）正拍攝得如火如荼，繼日前女主角Lady Gaga「小丑女」Harley Quinn造型曝光後，在有傳媒拍的Gaga與華堅馮力士首次同框。

Lady Gaga的小丑女造型時尚感十足。（VCG）

日前Lady Gaga還是一頭長髮。（VCG）

與日前的說拍得的照片不同，Lady Gaga已剪了一頭短髮，並穿上黑色外套、黑色絲襪及平底鞋，在長樓梯與華堅馮力士一同起舞。兩人均化上溶掉的小丑妝容，Gaga更在起舞期間打開外套，而華堅馮力士亦面露瘋狂的笑容，令大批影迷對續集非常期待。

相隔四年原班人馬開拍續集，除了導演Todd Phillips與華堅齊齊回歸，還加入Lady Gaga扮演「小丑女」Harley Quinn，傳聞續集將變成歌舞劇。另外，關於戲名，「Folie à Deux」意思是「兩人共享的瘋狂」，是二聯性精神病的法文，意指患有精神病症狀的人，並望向將信念傳送給他人，同樣的症狀可傳至三人或以上。